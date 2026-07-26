Reprodução/TV Globo Fórmula 1 bateu SBT e Record

A transmissão da Fórmula 1 na Globo garantiu um excelente resultado para a emissora dos Marinhos neste domingo (26). O esporte, que segue aclamado no coração dos brasileiros, mandou bem nos índices e registrou uma audiência maior do que a soma de suas duas principais concorrentes, no horário o SBT e a Record.

F1 na Globo desconhece SBT e Record na audiência

Segundo dados obtidos pela reportagem do iG, a corrida marcou 8,5 pontos de média. No mesmo horário, o SBT fechou com 2,7 pontos e a Record ficou com 2,3. Juntas, as duas rivais somaram apenas 5 pontos, passando bem longe de incomodar a liderança isolada da "Vênus Platinada".





O comando do microfone ficou por conta de Everaldo Marques, que narrou a atração e registrou 9,6 pontos de pico de audiência. Depois de liderar a Copa do Mundo de 2026, Everaldo voltou com tudo ao posto de apresentador oficial da categoria na emissora.

Como foi a corrida?

Dentro das pistas, o domingo (26) foi de pura emoção. Lando Norris venceu o GP da Hungria e faturou sua primeira vitória na temporada. O piloto já vinha mostrando a que veio desde o treino de classificação, quando quebrou o favoritismo da equipe alemã e cravou a pole position.

O segundo lugar ficou com o atual campeão, Max Verstappen, da Red Bull, que garantiu pontos importantes para a largada.

Quem também chamou a atenção foi o brasileiro Gabriel Bortoleto. Largando lá de trás, na 14ª posição, o jovem piloto fez uma ótima corrida de recuperação, ganhou várias posições e terminou em 11º lugar, batendo na trave da zona de pontuação.

Trajetória de Everaldo Marques

Reprodução/TV Globo Everaldo Marques narra a F1 na Globo





O profissional assumiu os jogos da TV Globo na Copa do Mundo de 2026, após substituir Luís Roberto, quando o colega foi diagnosticado com um câncer na região cervical e se afastou para tratamento médico.

É conhecido pelo público após cobrir eventos como Fórmula 1, NBA e NFL. Antes de chegar ao Grupo Globo, teve passagens pela Jovem Pan, TV Cultura e ESPN Brasil, emissora pela qual ficou por 15 anos.