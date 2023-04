Reprodução/Instagram Bárbara Borges e Iran Malfitano viajam com os filhos juntos pela primeira vez

Bárbara Borges e Iran Malfitano estão aproveitando a primeira viagem juntos na companhia dos filhos. O casal começou o relacionamento após o confinamento em A Fazenda.

Os atores viajaram para Fortaleza, no Ceará, e levaram os herdeiros para curtir um parque aquático.





No perfil do Instagram, os pombinhos dividiram registros da viagem.

"Primeira vez que viajamos todos juntos!! As crianças estavam ansiosas pela vinda ao Beach Park e está sendo tudo muito especial. Fomos muito bem recebidos aqui no Ceará!! As pessoas sempre muito receptivas, transbordam carinho. Aqui no parque tudo é incrível, este lugar é mágico e a gente vira criança junto com nossos filhos. Foi emocionante ir no Insano", escreveram eles na legenda.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente