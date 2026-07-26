Reprodução/Instagram/@larissamanoela Larissa Manoela faz desabafo

Larissa Manoela utilizou suas redes sociais no último sábado (25) para fazer uma reflexão sobre saúde mental. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a artista falou sobre a pressão em que muitas pessoas acabam se colocando. "A vida não é corrida", enfatizou.

No desabafo, Larissa diz que pensa bastante sobre o quanto as pessoas são exigentes para com elas mesmas e frisou que, muitas vezes, essa cobrança não vem de outros.

"Eu tenho pensado muito sobre como a gente é duro conosco mesmo. Na maioria das vezes, ninguém está cobrando tanto da gente quanto nós mesmos", disse a atriz.

A artista afirmou que é comum criar expectativas sobre o futuro ou que algo já deveria ter acontecido na vida, mas apontou que essa comparação pode gerar uma falsa sensação de que tudo está atrasado.

Passamos tanto tempo olhando para o que ainda falta, que esquece de enxergar tudo o que a gente já caminhou. Esquece de reconhecer as batalhas que a gente já venceu, o quanto a gente já amadureceu. Larissa Manoela

Larissa ainda questionou sobre o problema de transformar a motivação em algo sofrível. E que essa autocobrança pode gerar um sentimento em que o indivíduo nunca se sinta o suficiente, mesmo estando muito bem.

"Essa autocobrança, que muitas vezes parece motivação, pode acabar virando um peso, um peso que machuca", reforçou.

Processos diferentes

A atriz global exemplificou que cada indivíduo passa por um processo diferente e nem tudo é sobre produtividade. De acordo com ela, é necessário ter momentos de aprendizado, descanso e recomeços e fugir do modo "viver de aparência". Para a eterna Maria Joaquina, crescer não consiste em viver em guerra consigo mesma.

Ao encerrar o desabafo, ela deixou uma mensagem aos fãs: "Então, se eu pudesse deixar um lembrete para você e para mim também, seria: pega mais leve com você."Trate-se com a mesma gentileza que você oferece às pessoas que você ama", disse.

Casamento

Recentemente, Larissa Manoela divertiu seus seguidores, ao comentar uma cena protagonizada por André Luiz Frambach, em "Coração Acelerado".

A atriz comentava cenas da novela nos Stories do Instagram quando, em uma das sequências, o interprete de Gael surgiu sem camisa, exibindo os braços fortes e o abdômen definido.

Eu vejo a novela pelo conteúdo. O conteúdo (André)", brincou Larissa. Na sequência, ela completou: "O que é isso?", completou, adicionando emojis safadinhos à publicação.