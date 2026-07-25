Reprodução/Instagram Ator relatou um momento complicado dentro da TV Globo

Rodrigo Hilbert surpreendeu o público ao abrir o coração sobre um dos períodos mais desafiadores da sua carreira. Em uma participação no podcast Zen Vergonha, apresentado ao lado de sua esposa, Fernanda Lima, Hilbert revelou que enfrentou sérios sintomas de pânico e depressão durante os dez anos em que atuou em novelas da TV Globo.

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A revelação aconteceu quando Fernanda o questionou se a culinária havia sido a grande responsável por transformar a trajetória profissional do marido. Em resposta, o apresentador refletiu sobre como lidou com as oportunidades que surgiram ao longo da vida, muitas vezes sem um planejamento consciente ou realização plena.





"Eu fui modelo, não sei se eu queria ser… Eu fui ator, não sei se eu queria ser… E quando eu fui ator, eu trabalhei por 10 anos na Rede Globo fazendo novela. Eu passei por um momento difícil de, putz, de… acho que pânico, depressão, sem entender muito os sentimentos que eu tava sentindo, não sabia botar pra fora", confessou.

Durante a entrevista, Rodrigo explicou que a pressão interna e o ritmo intenso da profissão o deixavam em um estado de alerta constante. O cenário era tão sufocante que o impedia de buscar práticas de autoconhecimento, mesmo quando era incentivado por Fernanda Lima. Rodrigo também lembrou que evitava atividades como yoga e meditação por medo de confrontar seus próprios pensamentos.

Segundo ele, a incapacidade de expressar o que sentia gerava um acúmulo perigoso de estresse e ansiedade. "Eu lembro que cê me convidava pra fazer yoga, eu tinha pânico de parar pra pensar, pra meditar, pra fazer yoga. Então, foi muito difícil pra mim", relatou.





Momento crítico resultou em acidente

O momento mais crítico e que serviu como um sinal de alerta definitivo aconteceu ao deixar os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Rodrigo relembrou que sofreu um apagão enquanto dirigia, culminando em uma pequena colisão traseira.

"Eu lembro um dia que eu saí do Projac com um carrinho que a gente tinha pequenininho, e eu bati o carro. Eu olhei pra mim e falei: ‘Cara, como é que eu bati esse carro? Tava tudo certo’. Eu tive um apagão e bati o carro na traseira de um outro carro. Foi super simples, só encostei. E eu senti uma palpitação no peito, e eu não me sentia bem", relembrou.