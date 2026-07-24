Reprodução/X Apresentadora revelou detalhes de um acordo entre o casal

O romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou novos e surpreendores capítulos nesta sexta-feira(24). Após reatarem o namoro, os dois têm sido vistos em clima de total romance, conciliando roteiros de viagens internacionais com momentos românticos no Brasil. No entanto, por trás dos cliques apaixonados nas redes sociais, o casal teria estabelecido um acordo de reconciliação que já está dando o que falar nos bastidores.

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Após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Vini Jr. entrou de férias e aproveitou o tempo livre ao lado da loira. O casal passou por praias paradisíacas em Sardenha, na Itália, onde desfrutaram de paisagens deslumbrantes. De volta ao país, os pombinhos foram vistos em clima de romance na cidade natal do atleta, além de protagonizarem cliques especiais em um passeio turístico pelo Cristo Redentor, no Rio de Janeiro nesta semana.







Apesar do clima de romance, Sonia Abrão causou ao revelar detalhes de um acordo misterioso feito pelos dois. Durante o A Tarde É Sua, da RedeTV!, a apresentadora Sonia Abrão revelou detalhes sobre as supostas condições impostas pelo jogador para reatar o relacionamento com Virginia. Segundo a jornalista, o comportamento da loira nas redes sociais e na mídia passou a ser alvo de novas diretrizes por parte do atleta.

“Já estava tendo esse boato e a coisa só vem crescendo: que a Virginia nem está postando tanto mais coisas como ela postava e que isso vem de uma das condições do acordo de reconciliação dela e do Vini Jr.”, declarou Sonia.





Segundo Sonia, Vini teria pedido que Virginia evite dar entrevistas, principalmente quando estiver em sua companhia, buscando blindar a relação dos dois da influencia da mídia. Enquanto Sonia pontuou que o desejo por privacidade é compreensível, ela ponderou sobre os limites do acordo no que afeta diretamente à vida profissional de Virginia.

"Ele quer momentos só dos dois. Agora, regular as postagens dela, se isso realmente estiver acontecendo, aí eu acho que já é se meter na vida da Virginia", disparou Sonia Abrão, incomodada com o acordo feito por Vini Jr e Virginia Fonseca.