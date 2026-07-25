Reprodução/Globo Ator estava cotado para viver um dos principais personagens da próxima novela das seis

A formação do elenco de Lá na Minha Terra, próxima novela das seis da TV Globo, atravessa uma fase bem complicada e tensa em seus bastidores. Os nomes favoritos do autor Mario Teixeira e do diretor artístico Allan Fiterman para os papéis principais a cabaram recusando os convites feitos pela emissora, obrigando a produção a buscar alternativas de última hora.

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A reportagem do iG apurou que entre os principais desfalques estão os nomes de Eduardo Moscovis e Jesuita Barbosa, que eram os mais cotados para assumir papéis de grande destaque na trama ambientada no sertão e em São Paulo.







Eduardo Moscovis, vindo de Três Graças, era o favorito absoluto para viver o personagem que abandona o sertão rumo a São Paulo em busca de uma vida melhor e, anos depois, é reencontrado pela esposa Rosenda, que será defendida por Dira Paes, já casado com outra mulher e decidido a esquecer o passado. Conforme antecipado pela jornalista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Daniel de Oliveira, que atualmente no ar em Coração Acelerado, assumirá o papel após Moscovis ter declinado o convite.

Jesuíta Barbosa, grande aposta do ator para elenco da novela, também declinou do convite para interpretar um peão que trabalha na fazenda liderada pelo personagem de Mateus Solano. Na história, ele formaria par romântico com a mocinha da novela, que é filha de Rosenda, a protagonista.

Outros desfalques

Cabe lembrar que as dificuldades na montagem do elenco de Lá Na Minha Terra não começaram agora. Antes de Eduardo Moscovis e Jesuita Barbosa deixarem o elenco, a produção já havia lidado com as negativas de Cláudia Abreu e Carolina Dieckmann. Ambas foram sondadas para o mesmo papel: a segunda esposa do marido da protagonista Rosenda. Além delas, Vladimir Brichta também figurou nas primeiras listas de planejamento da dupla Teixeira e Fiterman.







Diante das recusas em série, autor, o diretor e a própria direção de teledramaturgia da Globo têm pressa em fechar o elenco definitivo de Lá Na Minha Terra. Os trabalhos de preparação e gravação da substituta de A Nobreza do Amor devem começar em breve nos Estúdios Globo e a emissora planeja encerrar a montagem do elenco até o fim do mês de Julho.

Se nada mudar dentro dos Estúdios Globo, a estreia de Lá na Minha Terra segue prevista para a primeira quinzena de novembro, com lançamento provisório marcado para o dia 9, substituindo A Nobreza do Amor. A emissora corre contra o tempo, para que a nova novela não seja lançada perto das festas de fim de ano, época em que a audiência da tv aberta desaba.