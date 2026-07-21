Reprodução/Instagram Franciely Freduzeskia

Franciely Freduzeski, 47 anos, voltou a ficar entre os nomes mais comentados do momento após chamar a veterana Deborah Secco de "serpente" do meio artístico.

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Durante sua participação no podcast Ponto de Ironia, a famosa classificou a atriz, de 46 anos, como alguém que teve várias atitudes "feias" nos bastidores.

Ao escolher alguém para representar a figura de uma "serpente", a intérprete confessou que conviveu pouco com Deborah Secco, mas disse ter presenciado comportamentos que desaprovou. Tudo isso teria acontecido durante o período em que trabalharam juntas na novela América (2005), da TV Globo.

"A gente quase não se encontrava muito. Nossos núcleos eram diferentes, mas temos alguns pontos", disparou a atriz. Em seguida, ela explicou que sua avaliação se baseava em situações que teria presenciado nos bastidores.

Reprodução/Instagram Franciely Freduzeski fala sobre Deborah Secco

Situações meio que eu não concordei, não gostei, achei feio. Certas atitudes que você olha e fala: 'Nossa'. Tá tudo bem também, cada um com o seu jeito Franciely Freduzeski





Quem é Franciely Freduzeski?

Com pouco mais de 94 mil seguidores no Instagram, a famosa se descreve como mãe, atriz e psicóloga na biografia de seu perfil. Além disso, Franciely ainda diz ser apaixonada por viagens, bichos, trilhas, natureza e cinéfila.

Dona de um currículo de sucesso, a artista já esteve em grandes produções da TV Globo, como Laços de Família (2000), Zorra Total (2000 e 2001), O Clone (2001), América (2005) e Malhação (2008). Ela também participou da primeira temporada do reality show A Fazenda, da Record TV.

Reprodução Franciely Freduzeski

Contudo, alguns anos depois, Franciely expandiu os horizontes e, em 2012, começou a produzir conteúdos para podólatras, pessoas com fetiche em pés.

Longe das telinhas desde 2018, quando fez uma participação em Orgulho e Paixão, a artista se formou em Psicologia e agora faz atendimentos em um consultório no Rio de Janeiro.

A paranaense fez questão de compartilhar a recente novidade com seus seguidores. Por meio das redes sociais, a atriz anunciou que está fazendo atendimentos na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Em seu Instagram, ela mostrou um trechinho do novo espaço.

Divulgação Franciely Freduzeski

"Um spoiler cheio de carinho. Por trás de cada foto, existe um processo intenso de criação, organização e, acima de tudo, muito amor. O novo consultório não é apenas um endereço novo. É um sonho que está se tornando realidade, detalhe por detalhe. É o local para ser o cenário das nossas conversas, descobertas e processos de cura", declarou Franciely.

Além disso, nos últimos anos, a famosa recebeu o diagnóstico de fibromialgia após consultar mais de 20 médicos e realizar cirurgias desnecessárias. Apesar de estar longe das telinhas, ela não descarta uma volta no futuro.

"Eu ainda cogito, sim. Acho que quando você é atriz ou ator, você nasce assim. É uma coisa muito visceral. Eu jamais conseguiria abandonar o meu lado artístico, tanto que o meu consultório é todo decorado de uma maneira bem diferente de um consultório comum", declarou.

"Eu levo para lá todas as minhas cores e minha vivência com a arte. Porque a arte é terapia também. Eu tinha um objetivo, que era abrir o consultório e terminar as pós-graduações, e então dar um pouco mais de atenção agora para a minha carreira de atriz. Mas tudo no meu tempo, não quero ficar atropelando as coisas", disse à coluna Play, do O Globo.



