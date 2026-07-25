Reprodução/TV Globo Ana Carolina protagoniza polêmica na Bahia

Ana Carolina interrompeu sua apresentação na última quinta-feira (23) na Festa de Sant'Ana, em Caetité, Bahia, após a bateria do bodypack acabar. De acordo com a famosa, era a terceira apresentação seguida com o mesmo problema.

O problema ocorreu enquanto estava cantando o seu maior sucesso "É Isso Aí", durante a programação da festividade da cidade baiana. Com o microfone ligado, a artista lançou a bronca à equipe com o público escutando, o que rendeu a reação dos presentes.

"Não sei por que ainda não trocaram essa merd*. Desculpa, gente. Eu vou fazer esse número de novo, parou. Faz três shows que essa merd* tá acabando, por que vocês não trocam essa porr*? Quando é que vai parar isso, porr*? "Respeita a mim e ao público", disse.





Reprodução/TV Globo Ana Carolina em meio a polêmicas





Depois do desabafo, a cantora pediu desculpas aos fãs pela interrupção e voltou à canção normalmente. Até o fim, seguiu com seu show sem mais falhas.

O iG entrou em contato com a assessoria de Ana Carolina. O texto será atualizado assim que obtivermos resposta.

Ana Carolina interrompeu sua apresentação e xingou sua equipe na última quinta-feira (23) na Festa de Sant'Ana, em Caetité, Bahia, após a bateria do bodypack acabar. De acordo com a famosa, era a terceira apresentação seguida com o mesmo problema. pic.twitter.com/Zo3zxISZaU — iG (@iG) July 25, 2026





Ana Carolina participa de documentário sobre Preta Gil

Reprodução/TV Globo Ana Carolina em documentário sobre Preta Gil





Recentemente, a artista esteve presente no documentário que foi ao ar na TV Globo, na última segunda-feira (20). Ana Carolina reviu o vídeo em que Preta se declarou para ela no palco, quando apresentou o seu grande sucesso, "Sinais de Fogo".

"Sinais de Fogo" fez parte do primeiro álbum de Preta Gil, em 2003. A música fala sobre um grande amor que era pautado na distância e ausência.

Sinais de fogo' foi aquela primeira música. A gente foi criando essa canção para a Preta, e acabou virando isso e um pouco nosso encontro. "Preta não é sinais de fumaça, ela é sinais de fogo. Ana Carolina





"Preta contava por aí, sempre rindo, que foi apaixonada por mim. E eu sempre dizia: 'não ficamos, mas eu fiz canções para ela'. Porque era assim que a gente se amava. Do nosso jeito, bonito, verdadeiro, inteiro", continuou a famosa.

A dona do hit "É Isso Aí", afirmou que foi uma das grandes incentivadoras para que a filha de Gilberto Gil soltasse a voz.

"Quando ouvi a voz da Preta, eu comecei a encorajá-la a cantar, quando ela ainda estava descobrindo essa vontade dentro de si. Para encorajá-la mais ainda, eu e Antonio Villeroy escrevemos a primeira música de trabalho dela: 'Sinais de fogo'. Depois veio 'Stereo", disse Ana Carolina.

No documentário, Ana Carolina tentou reler o texto que fez em homenagem para Preta no dia de sua morte. Ela, no entanto, se emocionou ao ver as primeiras frases, pediu desculpas e saiu da gravação.

"'Hoje, o palco perdeu verdade, cor e coragem. Palco está triste. A Preta se foi. E com ela vai parte de minha história'. Desculpe", disse a artista, emocionada.