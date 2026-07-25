Instagram/@julianofloss Juliano Floss recebe carro que ganhou no BBB 26

Três meses após deixar o BBB 26, Juliano Floss finalmente recebeu o carro zero-quilômetro conquistado durante a Prova do Finalista da edição.

Três meses após deixar o BBB 26, Juliano Floss finalmente recebeu o carro zero-quilômetro conquistado durante a Prova do Finalista da edição. O dançarino compartilhou registros do momento nas redes sociais nesta sexta-feira (24) e comemorou a chegada do veículo. pic.twitter.com/U0uXKqjOLb — iG (@iG) July 25, 2026

O dançarino compartilhou registros do momento nas redes sociais nesta sexta-feira (24) e comemorou a chegada do veículo, revelando que essa é a primeira vez que tem um automóvel próprio.

"Meu primeiro carro", escreveu Juliano ao publicar imagens do veículo. Além do carro, o dançarino também garantiu um apartamento ao longo da disputa e chegou à final do programa.





Trajetória no BBB 26

Juliano Floss terminou o BBB 26 na terceira colocação, com 6,77% da média dos votos. O resultado foi anunciado por Tadeu Schmidt durante a Grande Final.

Durante o discurso de encerramento, o apresentador destacou a personalidade do dançarino ao longo dos mais de 100 dias de confinamento.

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"Como faz pra passar 100 dias vigiados por câmeras por todos os lados, 24 horas por dia, e ser sempre um querido? Juliano, eu queria voltar àquele dia, no shopping, 15 anos atrás, e olhar de novo pra aquele menininho que acenava pra mim, só pra avisar: moleque, um dia a gente vai se encontrar. Você vai mostrar a pureza de uma criança, e a sabedoria de um ser evoluído", afirmou Tadeu.

Após ser anunciado como finalista, Juliano deixou a casa e foi recebido pelos demais participantes e pelo apresentador na área externa. O dançarino cumprimentou os colegas, abraçou os pais e se emocionou com o encerramento da trajetória no programa.