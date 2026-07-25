Oktoberfest Blumenau 2027 e finalista
Reprodução/Prefeitura de Blumenau/Michele Lamin
Oktoberfest Blumenau 2027 e finalista

Foram definidas as finalistas do concurso que irá escolher a rainha e as duas princesas do concurso Oktoberfest Blumenau 2027. A seletiva aconteceu na noite da última quinta-feira (23) e contou com novidades.

Desta vez, a atração trouxe a participação de 21 candidatas. O critério para a escolha foi pautado em pontos como comunicação, belezas e outros critérios. No entanto, esse número afunilou para 10.

Confira as candidatas:

Amanda Treis Vanzuiten 

Bianca Krisanski 

Fernanda Lais Rodrigues 

Helena Ribeiro Beckhauser 

Iris Rocha Oenning 

Jaqueline Yana Costa

Laryssa Pedrini da Silva 

Letícia Burckhart Lyra 

Maria Eduarda de Castilhos Costa 

Etapas

Para chegar a esses nomes, o júri trabalhou pontos como simpatia, beleza, postura, desenvoltura e até a oratória das 21 candidatas. Então, depois desta primeira fase, as 10 candidatas terão que cumprir mais fases, entre elas, estão o teste de vídeo e entrevista com jurados.

Ainda haverá workshops de preparação até 25 de outubro. Nesta data será escolhida a realeza de 2027, que sempre ocorre no último dia da festa.

Maior festa alemã das Américas

A Oktoberfest Blumenau está em sua 41ª edição, que acontece entre os dias 7 e 25 de outubro de 2026. A nova rainha receberá R$ 2.250 mensais durante um ano. A ganhadora ainda levará para casa o prêmio de R$ 10 mil, enquanto a 1ª princesa ganha R$ 5 mil e a 2ª, R$ 1 mil.

Período: 7 de outubro a 25 de outubro de 2026

Local: Parque Vila Germânica (Rua Alberto Stein, 199 - Bairro Velha, Blumenau - SC).

Uma característica da festividade é que, durante o reinado, elas precisam ficar à disposição da divulgação da festa, que ocorre em diferentes cidades, estados e até fora do Brasil.

Jaqueline Yana Costa. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/Michele Lamin
Amanda Treis Vanzuiten. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/Mônica Flissak
Bianca Krisanski. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/Mônica Flissak
Mônica Flissak. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/@Michele Lamin
Letícia Burckhart Lyra . Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/@Michele Lamin
Laryssa Pedrini da Silva. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/@Michele Lamin
Iris Rocha Oenning. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/@Michele Lamin
Maria Eduarda de Castilhos Costa. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/@Michele Lamin
Fernanda Lais Rodrigues. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/@Michele Lamin
Helena Ribeiro Beckhauser. Foto: Reprodução/Prefeitura de Blumenau/@Michele Lamin


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