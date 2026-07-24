Fagner Vilela - iG Gabriela Loran revela rotina fitness e celebra relação com o próprio corpo

Gabriela Loran está vivendo uma das fases mais movimentadas da carreira. Aos 33 anos, a atriz acaba de gravar sua primeira protagonista no cinema e celebra o novo desafio em "Amor à la Carte", comédia romântica dos Estúdios Globo dirigida por Natalia Grimberg. Em entrevista ao iG, durante a gravação audiovisual de "Fragmentos: A Experiência", projeto de Ludmilla, no Rio de Janeiro, ela falou sobre o trabalho ao lado de Danilo Mesquita, a relação com o próprio corpo e os cuidados com a saúde.

"Não quero tirar férias, não", brincou a atriz ao comentar a intensa agenda de compromissos profissionais. "Acabei de gravar minha primeira protagonista em 'Amor à la Carte', que é um filme dos Estúdios Globo dirigido pela Natalia Grimberg, texto do Juan Jullian. É uma comédia romântica muito gostosa e que fala sobre comida, culinária. Ela é uma chef de cozinha, então estou muito animada", contou ela, que recentemente viveu Viviane em "Três Graças".

Em conversa com o iG, no Rio, na última quinta (23), Gabriela Loran falou sobre seu novo filme com Danilo Mesquita, no qual viverá sua primeira protagonista. A atriz também comentou a repercussão de fotos recentes nas redes, em que aparece de biquíni e até fazendo topless.

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Primeira protagonista no cinema

No longa, Gabriela interpreta Isa, uma jovem que sonha em se tornar a chef executiva do tradicional restaurante de sua família. Seus planos, no entanto, são abalados quando um importante prêmio gastronômico é entregue por engano a outro restaurante de mesmo nome, localizado em Pipa, no Rio Grande do Norte.

É nesse cenário que a personagem conhece Pedro, vivido por Danilo Mesquita, proprietário do restaurante premiado equivocadamente, que enfrenta dificuldades financeiras e é conhecido por servir apenas um único prato. O encontro dos dois dá início a uma jornada repleta de descobertas, conflitos e romance.

Divulgação Globoplay Gabriela Loran e Danilo Mesquita

O elenco do filme ainda reúne Ana Beatriz Nogueira, Julia Iorio, Thardelly Lima e David Reis, além das participações especiais de Tony Tornado e Suely Franco. O roteiro é assinado por Juan Jullian, baseado em argumento de Priscila Sztejnman, com colaboração de Eddy Fernandes.

Parceria com Danilo Mesquita

Ao comentar a experiência de dividir a tela com Danilo Mesquita, Gabriela não escondeu o entusiasmo. Segundo ela, a química entre os dois foi um dos pontos altos das gravações.

"Danilo é um querido. Estou apaixonada por tudo que a gente construiu também. A gente teve muita química em cena e na construção dos personagens. Estou muito feliz", afirmou.

Fase de autoconhecimento e autoestima

Além dos novos projetos profissionais, Gabriela também tem chamado atenção nas redes sociais pelas publicações mais sensuais e pelos elogios recebidos dos seguidores. A atriz revelou que o momento é resultado de um processo de reconexão consigo mesma.

"Estou numa fase muito boa de voltar para mim, para as coisas que eu gosto. Estou aproveitando esse momento para mergulhar cada vez mais dentro de mim mesma. Então, quando eu posto essas fotos, não é para biscoitar. A gente gosta de um biscoitinho também, não vou negar, mas é mais porque estou muito em paz com o meu corpo e comigo mesma. Quero explorar muito esse lado meu", Gabriela Loran

Rotina fitness e mistério sobre a próxima novela

Para manter a boa forma, Gabriela aposta em uma rotina que inclui atividades físicas variadas e alimentação equilibrada. "Yoga de manhã, bicicleta à noite e academia. E beber muita água, muito líquido, muito suco verde. Eu sou a louca do suco verde", revelou.

Questionada sobre a possibilidade de integrar o elenco da próxima novela das seis da TV Globo, a atriz preferiu manter o suspense . "Ainda não posso falar nada. Espero que sim, mas ainda não tem nada certo", concluiu.



