Reprodução Instagram Cena de Bruna Griphao e Juan Paiva em "Jogada de Risco" viraliza nas redes

A série "Jogada de Risco" , nova aposta do Globoplay, estreou nesta quinta-feira (23) e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Com cenas ousadas e uma trama que explora os bastidores pouco glamourosos do futebol profissional, a produção chamou a atenção do público logo nos primeiros episódios, que já estão viralizando na internet.

Entre os momentos que mais repercutiram está uma cena protagonizada por Bruna Griphao e Juan Paiva. Na trama, a atriz interpreta Daniele, uma das jovens agenciadas por Rita, personagem de Letícia Colin, que se envolve com jogadores de futebol.

Em uma das sequências, Daniele aparece em um momento íntimo com Luan, vivido por Juan Paiva, um dos principais atletas do fictício Atlântico Futebol e Regata. A cena surpreendeu os espectadores e gerou uma enxurrada de comentários no X, antigo Twitter.

"Tô chocado com as coisas que saíram dessa série", escreveu um internauta. "Eu nunca imaginei ver uma cena do Juan Paiva sendo penetrado pela Bruna Griphao", comentou outro. Houve ainda quem brincasse com o histórico dos personagens interpretados pelo ator: "Coitado do Juan Paiva, os personagens dele nas novelas e séries só sofrem". Outro usuário elogiou a entrega do artista na produção: "Eu tô simplesmente translúcido com essa série. Nunca imaginei ver Juan Paiva fazendo uma cena assim. ARTISTA".

Nudez de Breno Ferreira também repercute

Outra sequência que movimentou as redes sociais foi a cena de nudez frontal de Breno Ferreira, que interpreta um jogador de futebol que esconde sua homossexualidade por receio do preconceito e do machismo presentes no ambiente esportivo. A aparição do ator sem roupas surpreendeu os espectadores e também gerou diversos comentários bem-humorados e elogiosos.

Reprodução Globoplay Breno Ferreira

"Clara Moneke, você é uma mulher de sorte", brincou uma internauta, fazendo referência ao relacionamento do ator com a atriz. "Não estava preparada para ver o Breno Ferreira assim na minha televisão, obrigada audiovisual!", escreveu outra. "Breno Ferreira é o homem perfeito", afirmou mais uma usuária da rede social.

Trama explora o lado obscuro do futebol

"Jogada de Risco" mergulha no universo do futebol profissional sob uma perspectiva marcada por dinheiro, poder, sexo, ambição e manipulação de resultados. A narrativa acompanha Maurício, personagem de Cauã Reymond, um ex-atacante promissor que teve a carreira interrompida por graves lesões e problemas financeiros causados pela má administração do pai, Valdemar, interpretado por Marcos Frota.

Em busca de uma segunda chance, Maurício decide abandonar definitivamente os gramados para atuar como agente de jogadores, entrando em um mercado repleto de interesses ocultos e disputas de poder. Ao longo da história, a série aborda temas como exploração, fama, preconceito e os bastidores das grandes negociações envolvendo atletas.

Além de Cauã Reymond, Bruna Griphao, Juan Paiva e Breno Ferreira, o elenco conta ainda com nomes como Marcelo Adnet, Ricardo Teodoro, Maurício Mattar, Rodrigo Lombardi e Maria Bopp, que ajudam a compor o universo intenso e provocativo da nova produção do Globoplay.



