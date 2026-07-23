Reprodução Instagram Vera Fischer exibe marca no corpo e revela como encara a maturidade

Vera Fischer, de 74 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira (22), um desabafo sobre as marcas que a vida deixa no corpo e na alma. Em uma publicação nas redes sociais, a atriz exibiu a cicatriz no joelho e refletiu sobre maturidade, superação e a importância de conviver com as mudanças impostas pelo tempo com leveza e naturalidade.

No texto que acompanha a publicação, ela contou que o sinal no corpo representa um período desafiador que enfrentou, mas também a força que descobriu ao longo do processo. "A minha cicatriz no joelho está aqui para me lembrar de um período desafiador, mas também da força que descobrimos quando precisamos nos adaptar", escreveu.

A atriz afirmou que aprendeu a olhar para a cicatriz com naturalidade e destacou que ela faz parte de sua história . "A maturidade também ensina isso: nem sempre escolhemos as cicatrizes que a vida nos dá. Mas podemos escolher como convivemos com elas", refletiu. Vera ainda revelou que está animada para retomar sua rotina profissional e garantiu que em breve estará trabalhando e cumprindo sua agenda normalmente.

Reflexão sobre maturidade

No relato, Vera Fischer aproveitou para compartilhar um pouco do que faz nos momentos de pausa entre os trabalhos. Segundo ela, desacelerar é fundamental para recarregar as energias antes de mergulhar em novos personagens . "Um casaquinho, uma meia quentinha, um roteiro nas mãos e algumas horas de concentração. É desse jeito que recarrego as energias", contou.

Carinho dos fãs e famosos

Nos comentários, Vera Fischer recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas de fãs e colegas de profissão. Uma seguidora destacou que as cicatrizes fazem parte da história da atriz e elogiou sua trajetória. "Você transforma desafios em novos capítulos da sua novela", escreveu.

Outros admiradores exaltaram a postura da artista diante das adversidades e lamentaram sua ausência em papéis fixos na televisão. "Essa mulher é incrível", comentou uma internauta . "Pena a pobreza criativa dos autores não criarem nada à sua altura", escreveu outra.

A publicação também recebeu curtidas de diversas celebridades, entre elas Zezé Motta, Juliana Silveira, Lucas Leto e Leticia Colin, que demonstraram apoio e carinho pela atriz.







