Marina Ruy Barbosa posa de topless.
Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa posa de topless.

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (23) ao publicar uma sequência de cliques ousados nas redes sociais. Nas imagens, registradas durante uma viagem à região da Toscana, na Itália, fazendo topless à beira da piscina.

“24 horas off em Toscana”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Nas imagens, Marina surge em diversos momentos do dia de descanso, aproveitando a piscina e renovando o bronzeado ao sol do verão europeu.

No clique que mais chamou a atenção dos seguidores, da artista surge deitada à beira da piscina, fazendo topless. No registro, a ruiva exibiu suas curvas, vestindo apenas a parte de baixo do biquíni e um par de óculos retrô com lentes escuras e armação branca.

Em outras fotos do carrossel, a artista aparece exibindo o abdômen esculpido e a cinturinha fina ao combinar um biquíni com estampa florida em tons de rosa, com uma camisa erguida até a altura dos seios. Nos cliques ousados, é possível ver a marquinha de biquíni conquistada após um dia de descanso e relaxamento na área de lazer da mansão onde  Marina estava hospedada.

Nos comentários da publicação, seguidores exaltaram a beleza e o bom gosto de Marina Ruy Barbosa.

“A estética de editorial no meio da Toscana! Ninguém entrega ‘vibes de verão europeu’ como você, Marina. Surreal de perfeita!”, comentou um.

“A senhora é igual vinho cada dia melhor”, declarou outro.

“Que mulher surreal! Belíssima”, elogiou uma terceira fã da artista.

Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa curte dia de descanso na região da Toscana, na Itália. Foto: Reprodução/Instagram



Marina Ruy Barbosa reencontra Juliana Paes e relembra novela

De volta ao Brasil, Marina Ruy Barbosa reencontrou Juliana Paes. Juntas, as atrizes aproveitaram o momento para relembrar um dos projetos de maior sucesso de suas carreiras: a novela "Totalmente Demais", exibida pela  Globo em 2015.

Na trama, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, as artistas viveram as rivais Eliza e Carolina, respectivamente. Apesar da rivalidade no folhetim, na vida real, as beldades são grandes amigas.

Juliana Paes e Marina Ruy Barbosa.
Reprodução/Instagram
Juliana Paes e Marina Ruy Barbosa.


Na gravação, Marina e Juliana surgem em clima descontraído, dançando a música "Totalmente Demais", faixa de abertura da novela, interpretada pela cantora  Anitta.

O reencontro fez sucesso entre os fãs das artistas, que expressaram toda a nostalgia que sentiram ao rever as duas juntas. “Me convenceram, vou lá assistir pela 5° vez”, escreveu uma. “Meu Deus! Que saudades de assistir vocês juntas”, desabafou outra. “Que nostalgia, eu amava [a novela]”, confessou uma terceira internauta. “Saudades dessa novela icônica”, escreveu uma quarta fã das atrizes. 

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