Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa posa de topless.

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (23) ao publicar uma sequência de cliques ousados nas redes sociais. Nas imagens, registradas durante uma viagem à região da Toscana, na Itália, fazendo topless à beira da piscina.

“24 horas off em Toscana”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Nas imagens, Marina surge em diversos momentos do dia de descanso, aproveitando a piscina e renovando o bronzeado ao sol do verão europeu.

No clique que mais chamou a atenção dos seguidores, da artista surge deitada à beira da piscina, fazendo topless. No registro, a ruiva exibiu suas curvas, vestindo apenas a parte de baixo do biquíni e um par de óculos retrô com lentes escuras e armação branca.

Em outras fotos do carrossel, a artista aparece exibindo o abdômen esculpido e a cinturinha fina ao combinar um biquíni com estampa florida em tons de rosa, com uma camisa erguida até a altura dos seios. Nos cliques ousados, é possível ver a marquinha de biquíni conquistada após um dia de descanso e relaxamento na área de lazer da mansão onde Marina estava hospedada.

Nos comentários da publicação, seguidores exaltaram a beleza e o bom gosto de Marina Ruy Barbosa.

“A estética de editorial no meio da Toscana! Ninguém entrega ‘vibes de verão europeu’ como você, Marina. Surreal de perfeita!”, comentou um.

“A senhora é igual vinho cada dia melhor”, declarou outro.

“Que mulher surreal! Belíssima”, elogiou uma terceira fã da artista.







Marina Ruy Barbosa reencontra Juliana Paes e relembra novela

De volta ao Brasil, Marina Ruy Barbosa reencontrou Juliana Paes. Juntas, as atrizes aproveitaram o momento para relembrar um dos projetos de maior sucesso de suas carreiras: a novela "Totalmente Demais", exibida pela Globo em 2015.

Na trama, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, as artistas viveram as rivais Eliza e Carolina, respectivamente. Apesar da rivalidade no folhetim, na vida real, as beldades são grandes amigas.

Reprodução/Instagram Juliana Paes e Marina Ruy Barbosa.





Na gravação, Marina e Juliana surgem em clima descontraído, dançando a música "Totalmente Demais", faixa de abertura da novela, interpretada pela cantora Anitta.

O reencontro fez sucesso entre os fãs das artistas, que expressaram toda a nostalgia que sentiram ao rever as duas juntas. “Me convenceram, vou lá assistir pela 5° vez”, escreveu uma. “Meu Deus! Que saudades de assistir vocês juntas”, desabafou outra. “Que nostalgia, eu amava [a novela]”, confessou uma terceira internauta. “Saudades dessa novela icônica”, escreveu uma quarta fã das atrizes.