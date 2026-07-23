Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco compartilhar em suas redes sociais como é sua vida no CPF e no CNPJ. Na noite desta quarta-feira (22), a artista abriu seu álbum de fotos para expor as diferenças entre a Deborah pessoal e ela como atriz, modelo e empresária.

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Por meio de sua conta pessoal do Instagram, a veterana da televisão entrou em mais uma famosa trend: CPF X CNPJ. A intérprete de Bruna Surfistinha 2 compartilhou uma coletânea de 18 fotos mostrando seus momentos em família, férias e junto de amigos. Em contrapartida, no CNPJ, Deborah Secco aparece modelando, atuando e sendo maquiada para mais um dia de trabalho.





Como era de se imaginar, a postagem agitou as redes sociais, e os admiradores fizeram questão de deixar mensagens nos comentários."Entregando tudo sempre", escreveu uma. "Linda demais", declarou outro. "Admiro tanto", disse uma terceira.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco entra em nova trend nas redes sociais

Autorrefllexão

Vale destacar que, no começo do mês, a artista surpreendeu ao compartilhar uma reflexão para lá de profunda. Deborah Secco abriu o coração para falar sobre mudanças, autoconhecimento e os desafios pelos quais tem passado durante seu processo de transformação pessoal.

Por meio de um vídeo publicado em sua conta pessoal no Instagram, ela falou sobre as dificuldades de abandonar antigas versões de si mesma e reforçou que, apesar do desconforto, o crescimento exige coragem.

"Se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria: mude. Talvez não fosse exatamente o que você deseja ouvir, porque mudar dói. Dói perceber que muita coisa que você defendeu já não faz mais sentido. Dói admitir que você ficou tempo demais em lugares, com pessoas, em versões suas nas quais você já não cabia mais. Mas sabe o que dói mais? Continuar sendo quem você já percebeu que não é mais", declarou.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco fala sobre mundanças





Em seguida, a atriz comentou sobre o período de transição como uma fase marcada por dúvidas. Além disso, a intérprete expôs a sensação persistente de não pertencer mais ao passado, mas ainda sem conseguir enxergar com clareza o futuro.

"Tem uma fase estranha na vida mesmo que ninguém te prepara, porque você começa a se desconstruir e tudo parece meio perdido. Porque o que você acreditava já não te sustenta, o que você era já não te representa e o que você está se tornando ainda não é claro. Ele é um lugar vazio, é um lugar barulhento. Eu acho que você se questiona mais, se observa mais também, se perde um pouco para tentar finalmente se encontrar", disse.

De acordo com a atriz, é nesse momento que muitas pessoas acabam desistindo das mudanças por medo do desconhecido e de sair da zona de conforto. Em outro momento, Deborah Secco destacou que a desconstrução não deve ser vista como perda, mas, sim, como uma oportunidade de reconstrução e recomeço.

Por fim, a famosa reforçou que recomeçar exige coragem e deixou uma reflexão sobre a importância de não desistir durante esse processo."E recomeçar definitivamente não é fracasso, é coragem. E no fim, talvez o melhor conselho não seja 'mude', e sim 'não se abandone no meio do processo'. Porque você vai sim se quebrar em partes, mas também vai se montar de um jeito que você nunca conseguiu antes", concluiu.



