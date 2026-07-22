Reprodução/Instagram Virginia Fonseca passa por procedimento para rejuvenescimento facial.

Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (21) após passar por um procedimento de rejuvenescimento facial. Aos 27 anos, a influenciadora passou pelo XERF, procedimento realizado pelo médico Alessandro Alarcão, o mesmo que realizou a harmonização facial do namorado da loira, Vini Jr.

Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais após passar por um procedimento de rejuvenescimento facial. Aos 27 anos, a influenciadora passou pelo XERF, procedimento realizado pelo médico Alessandro Alarcão, o mesmo que realizou a harmonização facial do namorado, Vini Jr. pic.twitter.com/r6C52L00MB — iG (@iG) July 22, 2026





A tecnologia é voltada para melhorar a firmeza da pele e o estímulo de colágeno. Em uma postagem nas redes sociais, o médico detalhou melhor o procedimento.

"O XERF, uma das tecnologias mais inovadoras do mundo para rejuvenescimento e tratamento da flacidez, já está disponível nas nossas clínicas. Com radiofrequência monopolar de dupla frequência, promove intenso estímulo de colágeno, melhora a firmeza da pele e redefine o contorno facial com resultados naturais", explicou.

Na sequência, o profissional afirmou que o procedimento já conquistou famosas como Kim Kardashian e Pryanka Chopra."Mais desejadas do momento para quem busca rejuvenescimento sem cirurgia", ressaltou.

Por fim, o médico esclareceu que os resultados do procedimento de Virginia não serão imediatos, mas surgirão com o passar do tempo. "Terá um resultado espetacular, que realmente faz a diferença, tanto em pacientes jovens como em pacientes que têm maior grau de flacidez", finalizou.

Alessando Alarcão foi o profissional responsável por realizar a harmonização facial de Vini Jr., procedimento que alterou consideravelmente o rosto do atleta. O novo visual do atacante viralizou nas redes sociais na última semana e dividiu opiniões.

Outros procedimentos estéticos de Virginia Fonseca

A aparência física de Virginia Fonseca foi modificada por uma série de procedimentos estéticos aos quais ela se submeteu ao longo dos últimos anos.

Uma das primeiras transformações aconteceu em 2017, quando a influenciadora decidiu fazer uma gengivoplastia para aumentar a exposição dos dentes. Na época, ela compartilhou o resultado da intervenção cirúrgica com os seguidores em seu canal no Youtube. "Meu dente era tão pequeno, vocês não têm ideia. Quase nem aparecia", contou.

Em 2018, Virginia voltou a alterar o sorriso: colocou lentes de contato dentais para deixar os dentes mais uniformes. Em 2024, ela trocou as facetas por um modelo mais claro e moderno. "Comecei perceber que já era um sorriso que não valorizava meu rosto mais, e não condizia com minha personalidade! Por isso decidi mudar", explicou na ocasião.







Já em 2018, aos 19 anos, a influenciadora passou pelas primeiras cirurgias plásticas no corpo. Na ocasião, ela colocou próteses de silicone e passou por sua primeira lipoaspiração. Na época, ela revelou ter investido cerca de R$ 20 mil nos procedimentos e revelou que o silicone era um sonho de infância.

Em 2020, Virginia passou por uma lipo LAD, conhecida como Lipo HD, cirurgia voltada para evidenciar a musculatura abdominal, proporcionando a aparência de "tanquinho" definido. A cirurgia é considerada era considerada de risco na época.

Após o nascimento dos três filhos com Zé Felipe, em janeiro de 2025, a influenciadora voltou ao centro cirúrgico para retirar uma hérnia umbilical e realizar uma mastopexia, indicada para levantar e remodelar os seios após as gestações.





Virginia também possui procedimentos estéticos no rosto. Em 2021, ela realizou uma rinomodelação com ácido hialurônico, procedimento voltado para redefinir o contorno do nariz e elevar a ponta, sem cirurgia. Na ocasião, ela também aplicou ácido hialurônico nos lábios.

Em 2023, Virginia aderiu a um protocolo de naturalização facial, voltado para sustentação dos tecidos e rejuvenescimento. Além disso, a influenciadora costuma realizar tratamentos frequentes para melhorar a pele, como o PDRN, procedimento conhecido por ser feito utilizando esperma de salmão.