Reprodução/Nelson Di Rago/Globo/Instagram/@joaosignorellioficial Morre o ator João Signorelli

O ator João Signorelli morreu na última terça-feira (21), aos 69 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O artista ficou conhecido por atuar em novelas da Globo, como Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2013).

A morte do artista foi confirmada por Thaia Perez, companheira de João. No início deste ano, Signorelli chegou a passar um período hospitalizado para realizar uma cirurgia de hérnia inguinal.

Natural de Cambuquira, em Minas Gerais, João construiu uma sólida trajetória no teatro, no cinema e na televisão. Esteve no elenco de grandes novelas da emissora carioca, como A Gata Comeu (1985), Voltei Para Você (1983) e também da minissérie Amazônia – De Galvez a Chico Mendes (2007).





Em Salve Jorge, João viveu o dono de boate Arnold, com o qual a vilã Lívia Marini (Cláudia Raia), envolvida no tráfico humano, tinha uma relação bem próxima. Já em Caminho das Índias, ele viveu um sacerdote, um dos religiosos hindus em que apareciam os costumes e rituais do país asiático.

Além disso, realizou trabalhos em outras emissoras como na TV Manchete (extinta), SBT e Band. Fez novelas de sucesso a exemplo de Dona Beija (1986), Serras Azuis (1998) e Chiquititas (2014).

No cinema, João interpretou filmes como Garrincha - Estrela Solitária (2003) e Bruna Sufistinha (2012). O ator ainda deixou um trabalho inédito no filme A Grande Viagem.

Com previsão para lançamento nos cinemas em outubro de 2026, ele viveu Chico Xavier (1910-2002). Nos palcos, também deu vida a personalidades como Mahatma Gandhi (1869-1948), Fernando Pessoa (1888-1935) e o próprio Chico Xavier.

Público lamentou a morte

Os fãs lamentaram a morte de João, milhares de pessoas ficaram consternadas com a partida do ator. A atriz Bruna Lombardi também comentou sobre o falecimento do artista.

"Muito triste. Nosso querido amigo de tantas aventuras partiu. João Signorelli, coração de ouro, maravilha de ser humano, sempre em busca da espiritualidade, disse atriz.

Foi comigo pro sertão e ia estrear um filme no papel do Chico Xavier. Os anjos o chamaram. E ele foi. Que seja de luz sua passagem, João querido. Mais uma estrela no firmamento. Bruna Lombardi





"Acabo de saber sobre a passagem do querido João Signorelli. Estou devastada, estarrecida, chocada, sem adjetivos. Estávamos preparando as malas para estrearmos em Portugal no festival de teatro TODOS próximo, como Vozes da Floresta - Chico Mendes Vive. João, querido, essa sua viagem agora fará sozinho. Com tua doçura, fé, espiritualidade e amor. Vá com Gandhi, grande alma. Leve nosso amor respeito, admiração e afeto, sempre", escreveu a atriz Lucélia Santos.

"Lamentável. Assisti à minissérie " Grande Sertão: Veredas. Um gigante ator. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs", comentou outra fã.