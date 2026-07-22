Reprodução/Internet Carol Barcellos encerrou trabalho no SBT após a Copa

Carol Barcellos encerrou neste domingo (19) sua participação no Balanço da Copa, do SBT, com o fim da cobertura da Copa do Mundo. A jornalista afirmou que a passagem pela emissora foi exclusiva para o torneio, mas revelou que já tem novos projetos profissionais definidos e manifestou o desejo de atuar em programas de entretenimento.

A apresentadora afirmou que vive um momento de experimentar novos formatos após deixar a Globo em 2024 e destacou que pretende manter a flexibilidade na carreira. “Estou na fase de experimentar, e aqui também faz parte disso. Vim só pela Copa do Mundo”, afirmou.

Desde a saída da Globo,participou de projetos em diferentes plataformas. Ela trabalhou na cobertura do Campeonato Paulista pela CazéTV, apresentou um programa de viagens no canal Times Brasil e também lançou produções disponibilizadas no Globoplay. “Eu fiz dois projetos que estão no Globoplay agora. Isso foi muito legal, porque foi um projeto que eu fiz de forma independente", relatou para o Notícias da TV.

A jornalista afirmou que o modelo de trabalho atual atende ao momento que vive profissionalmente e revelou que já tem um compromisso fechado para agosto. “Por enquanto, estou vendo que é bom. Pelo jeito que eu quero trabalhar agora, em que eu queria ter mais flexibilidade, não só liberdade. Para mim, foi muito legal poder estar aqui no SBT trabalhando na Copa do Mundo", disse.

"Eu já tenho um projeto fechado para agosto. É um lance muito próximo do que eu já fiz em outros momentos e que gosto muito, de expedição, com uma empresa financiando. Posso continuar tendo essa flexibilidade. É para sempre? Não sei. Pode ser que, em algum momento, eu fale: 'Putz, não, cara...'”.

Apresentadora quer atuar no entretenimento

Depois de anos dedicados ao jornalismo esportivo, Carol Barcellos afirmou que pretende experimentar novos desafios e citou o entretenimento como um objetivo para os próximos anos. “Eu tenho muita vontade de experimentar algo fora do esporte também", relatou.

"Eu digo fazer fora do esporte mesmo, experimentar o entretenimento. Isso eu tenho muita vontade de fazer ainda. Talvez... Eu acho que ainda quero fazer TV experimentando entretenimento. Acho que o momento é esse. Quero fazer algo que eu ainda não tinha feito”, adiantou.

A apresentadora ressaltou que encara cada novo trabalho como um recomeço e destacou o aprendizado obtido durante a passagem pelo SBT. “Todo projeto que você pega, não é porque já fez um monte de coisa que você tem a garantia de que aquilo ali vai ser um sucesso, vai dar certo. Você começa e recomeça. É sempre um recomeço", pontuou.

“Para mim, é assim. Cheguei no SBT... Trabalho em televisão aberta há muitos anos, mas é outro formato, é outra TV. Então, tem um recomeço envolvido, que é interessante. E, pô, enquanto estive ali, aprendi para caramba. Estou com disposição para aprender", declarou.

afirmou que a experiência reforçou seu desejo de permanecer na televisão aberta e revelou que os programas de auditório despertaram seu interesse. “Esse período me mostrou que a televisão me faz muita falta. Eu gosto do dia a dia, cara. Acho que é essa mistura, sabe? Ter um conteúdo, mas que também tenha entretenimento. E acho que o SBT me mostrou que eu sinto falta disso aqui", disse.