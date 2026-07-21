Reprodução/Instagram Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, rebate internautas sobre uso de anabolizantes.

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (20) ao surgir exibindo sua evolução física, conquistada nos últimos meses. Aos 16 anos, o jovem chamou a atenção dos seguidores pelo corpo musculoso e aproveitou para rebater as alegações de que estaria utilizando anabolizantes.

Tudo começou quando uma internauta deixou um comentário sugerindo que o jovem não teria conquistado o porte atlético de forma natural:"Devagar, Marcelo, você tem muito tempo, garoto. Lute pelo natural".

Na sequência, Marcelo não hesitou em rebater a insinuação e esclareceu que não faz uso de hormônios. Segundo ele, a boa forma foi conquistada com o auxílio de uma alimentação equilibrada. "Tia, eu como muita proteína e coisas boas aqui, não sou doido de tomar nada de bomba, não", explicou o rapaz.

O clique foi registrado após Marcelo concluir um treino de jiu-jitsu. Na imagem, publicada em preto e branco, o jovem aparece sorridente, posando de joelhos no tatame. Assim como o filho, Ivete também pratica o esporte e, em junho, chegou a posar ao lado do ex-marido, Daniel Cady, e de Marcelo, após uma aula juntos.

Além das especulações, os comentários da foto do jovem foram inundados por elogios. "Meu gigante", escreveu Ivete Sangalo, orgulhosa. "Monstro", elogiou o cantor Henry Freitas."Malhado", comentou o cantor Psirico."Menino, a gente via você de fralda no aeroporto. Vai devagar", brincou um internauta. "Muito parecido com o Rambo dos anos 80", comparou outro usuário do Instagram.







Quem são os filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady?

O casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady chegou ao fim em novembro de 2025. Durante a relação, que durou 17 anos, o ex-casal teve três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Helena e Maria, de 8 anos.

Marcelo, o primogênito, nasceu em 2009 e, assim como a mãe, o jovem já demonstra aptidão para a música. Atualmente, ele atua como percussionista e toca na banda da mãe. O talento musical do adolescente foi, inclusive, já foi elogiado por Carlinhos Brown.

Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Marcelo costuma compartilhar momentos de sua rotina como a prática de esportes, viagens luxuosas e encontros com celebridades como Shakira e Vini Jr..

Já as gêmeas Helena e Maria, nasceram em 2018, em pleno sábado de carnaval. Maria, é frequentemente comparada à mãe, por ter características físicas semelhantes às dela; enquanto Helena costuma ser lembrada pela semelhança com o pai, Daniel.

Reprodução/Instagram Ivete Sangalo e família.

Durante seus primeiros anos de vida, as pequenas eram pouco expostas na mídia. No entanto, nos últimos anos, Ivete passou a compartilhar alguns momentos especiais ao lado dos filhos nas redes sociais.