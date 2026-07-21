Reprodução/TV Globo Luciano Huck registra audiência razoável

O Domingão com Huck não segurou a excelente audiência herdada pela final da Copa do Mundo, que marcou a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 na prorrogação. Luciano Huck recebeu nomes de sucesso como Cauã Reymond e Márcia Goldschimidt.

Mesmo conquistando índices notáveis, a atração derrubou mais de 10,0 pontos do canal carioca. De acordo com dados obtidos por nossa reportagem, a atração registrou 16,8 de audiência. Já entre Espanha x Argentina, durante o jogo, foi de 29,2 de média.

O pós-jogo da atração , após a vitória da Espanha e a taça sendo erguida pelo país europeu, garantiu 25,9 de média à Globo. A situação piorou após o Domingão com Huck; o Fantástico, a principal revista eletrônica do canal, rendeu apenas 15,1 pontos. Os dados são referentes à Grande São Paulo.

Polêmicas no último Domingão com Huck da Globo

Em um determinado ponto da atração, Luciano Huck conversou com Cauã Reymond. O ator divulgava o seu trabalho na série "Jogada de Risco", em que o famoso falava sobre os temas abordados pela produção, o que incluía apostas esportivas, mas acabou sendo interrompido pelo apresentador após a citação.

Isso fez com que internautas apontassem um climão na atração. Ao falar sobre a trama, Reymond frisou que o produto trata de questões que vão além do mundo futebolístico e trata de problemas atuais da sociedade mundial.

"A gente conta a história de quatro jogadores, a gente fala sobre homossexualidade, a gente fala sobre bet, a gente fala sobre muitos assuntos difíceis e complicados", iniciou.

No entanto, o marido de Angélica interrompeu para mostrar uma cena do produto. "Posso rodar um trechinho?", indagou o apresentador.

"Ah, por favor", respondeu o ator Cauã Reymond.

O momento acabou viralizando e dividiu opiniões do público. Enquanto uns afirmaram que Huck cortou por se tratar de um tema delicado, outros disseram que a interrupção faz parte do esquema da atração e serviu apenas para trazer imagens da produção.

Protagonizada e criada por Cauã Reymond,"Jogada de Risco" traz a trajetória de quatro jogadores de futebol e retrata temas como apostas esportivas, homossexualidades e outros dilemas enfrentados por atletas dentro e fora dos gramados.



