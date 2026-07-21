Reprodução/Instagram LaToya Malcolm morre aos 35 anos

LaToya Malcolm, atriz, dançarina e finalista do Miss Universo Jamaica, teve sua morte confirmada nesta semana, aos 35 anos. A organização do concurso usou o perfil pessoal do Instagram para divulgar a notícia, que também dominou as manchetes internacionais nesta segunda (20).

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A modelo ficou famosa por competir com outras finalistas do concurso Miss Universo Jamaica 2024 e, posteriormente, conquistar o título de Miss Jamaica Bikini International, também naquele ano.

Por meio das redes sociais, a organização fez questão de comentar sobre o assunto e lamentou a morte tão precoce da modelo.

"Lamentamos profundamente o falecimento de LaToya Malcolm, ex-participante do MUJ, que competiu com orgulho no concurso Miss Universe Jamaica 2024. Nossos pensamentos e orações estão com sua família, amigos e entes queridos. Descanse em paz, LaToya. Você jamais será esquecida", disse neste último sábado (18).

Como era de se imaginar, o comunicado movimentou as redes sociais, e os seguidores fizeram questão de prestar homenagens.

"Conheci-a em 2024 quando fiz maquilhagem para a Miss Universo Leste e ouvir isto abalou o meu mundo. Tão jovem e talentoso. Que Deus conforte sua família e amigos", comentou um.

Reprodução/Instagram LaToya Malcolm morre aos 35 anos





Em seguida, outra fã fez um desabafo um pouco mais longo, falando sobre os processos do luto. "O luto é estranho porque a principal questão na minha mente é o que aconteceu com Latoya? Ela estava prosperando e estava bem. Ela esteve aqui e agora não está. Assim sem mais nem menos?", declarou.

"As condolências não fazem sentido neste momento, porque não acredito que ela se foi. Ainda tenho de ir vê-la atuar num dos seus shows. Ainda temos que pôr a conversa em dia. O que queres dizer com ela foi-se embora? Para sempre? Ela não está apenas a dormir, mas já foi?", concluiu a seguidora.

Outros também deixaram suas condolências e homenagens."Ela era uma pessoa maravilhosa. Quando a conheci e trabalhei com ela em 2024, ela foi como um sopro de ar fresco", disse um. "Descanse em paz, Latty. Você foi um presente e uma luz em todos os lugares", declarou mais uma.

Quem foi LaToya Malcolm?

Embora não seja muito conhecida no Brasil, além de representar o país caribenho em concursos de beleza, LaToya também participou de inúmeras produções do entretenimento, o que fez com que ganhasse o carinho do público.

Reprodução/Instagram LaToya Malcolm morre aos 35 anos





Fora a carreira como modelo, LaToya tinha mais de uma década de experiência como atriz na indústria do entretenimento. Em 2024, ao jornal Jamaica Observer, ela disse que conseguiu se manter focada em seus treinos apesar da morte de seu pai no início do mesmo ano.

“Meu amado pai, Sr. Malcolm, esta vitória foi para você. Sua única filha continua a te encher de orgulho. Sei que você está sorrindo para mim lá do céu”, escreveu ela em uma publicação no Instagram, comemorando sua vitória na época.



