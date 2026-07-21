Reprodução/Instagram Ana Castela defende o pai após ataque

Ana Castela saiu em defesa do pai, Rodrigo Castela, após ele ser alvo de críticas nas redes sociais. Indignada com os comentários que circulavam na internet, a Boiadeira usou seu perfil no Instagram, na última segunda-feira (20), para rebater as acusações e defender o familiar.

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Tudo começou após a cantora compartilhar uma foto ao lado do pai no camarim de seu último show. O que era para ser apenas um registro de carinho rapidamente repercutiu nas redes sociais. Entre os comentários, um internauta escreveu: "Ué, faz nada. Deve viver do dinheiro da filha. Tem que acompanhar mesmo".

Reprodução/Instagram Ana Castela ao lado do pai, Rodrigo Castela

No entanto, dessa vez, a cantora não deixou a crítica passar em branco e fez questão de responder. Ana Castela deixou claro que seu pai é muito trabalhador e que tem orgulho da trajetória dele.

"Meu pai sempre foi muito trabalhador, nunca deixou faltar nada em casa. Todos os dias, quando ele não tá comigo, tá na fazenda embaixo de sol ou chuva, junto com meu tio, meu primo e meu avô", começou.

Na sequência, Ana ainda reforçou a admiração que sente por Rodrigo e afirmou que, se ele decidisse parar de trabalhar, teria esse direito. "Meu pai é HOMEM, diferente de uns… E já falei, se ele quiser parar de trabalhar, que pare e viva da forma que merece. Meu velho sofreu demais e hoje o que eu tenho é por ele. Não fale o que não sabe, meu amigo", acrescentou.

Reprodução/Instagram Ana Castela defende o pai nas redes sociais

Para finalizar, a cantora destacou ainda a história de seu pai por trás das câmeras e pediu respeito. "Duvido que você saiba carpir, ou trocar um chuveiro dentro de casa… Respeite meu pai. Ele tem uma história muito bonita, e não vou deixar gente igual a você falar bobagens por aí", concluiu.

Momento descontraído

Depois do climão, Ana Castela surpreendeu seus seguidores ao publicar um álbum de fotos se jogando na lama. A famosa mostrou que entrou na brincadeira ao lado dos amigos e familiares, que se divertiram brincando de cabo de guerra no meio de um lamaçal, andaram a cavalo e também jogaram a mistura de terra, argila e água uns nos outros.

Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora Ana Castela se diverte com família e amigos

Em seu Instagram, Ana apareceu deitada no local. "Tem dias que ficam pra sempre na memória. Esse, com certeza, é um deles!", escreveu a sertaneja na publicação. Como era de se imaginar, os fãs foram à loucura com os registros descontraídos.

Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora Ana Castela se diverte com família e amigos

"A pose da primeira foto 🤏🏻 é muito bom te ver feliz! Foi massa demais acompanhar vocês!", escreveu uma. "Até tirar toda essa lama do corpo! E você vai ficar lembrando disso toda vez que encontrar lama!", disse um segundo.



