Reprodução/TV Globo/Instagram/@pretagil Luciano Huck e Preta Gil

Luciano Huck contou uma história não conhecida do público sobre sua relação com Preta Gil (1974-2025) durante o documentário "Preta - Eu Não Ando Só", exibido na última segunda-feira (20), pela TV Globo. De acordo com o famoso, ele ganhou um presente de aniversário diferente aos 28 anos, um beijo quadruplo.

Algumas partes da produção foram mostradas após mais um capítulo da trama "Quem Ama Cuida". Algo que chamou muita atenção foi a revelação de Huck: "Vou contar uma coisa. Eu, com 28 anos, a Preta devia ter 25. E aí meu presente de aniversário foi um beijo triplo", disse o famoso, rindo. Depois, o comunicador contou que, na verdade, foi quadruplo.

Mesmo revelando tudo, Huck não disse quem era a terceira pessoa. No entanto, na ocasião, o esposo de Angélica estava namorando com a cantora Ivete Sangalo, com quem ficou por cerca de seis meses.

Tudo aconteceu em setembro de 1999, quando Luciano Huck saída da Band, em que comandava o Programa H, e migrou para a TV Globo, e aí passou a ter o seu "Caldeirão".

PRETA GIL DEU UM BEIJO QUÁDRUPLO DE ANIVERSÁRIO DE 28 ANOS PRO LUCIANO HUCK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PQP #PretaNaGlobo #PretaEuNãoAndoSó pic.twitter.com/yO2kpH4w9p — nico 📺 (@feeddonico) July 21, 2026





Sobre o documentário

Reprodução/Instagram/@pretagil Morre a cantora Preta Gil

O projeto traz diferentes momentos da trajetória da cantora Preta Gil, juntando vários depoimentos de pessoas próximas à artista. Além disso, o documentário conta todos os relatos de amizades de famosos que fizeram parte da sua história.

Tudo foi exibido na TV aberta, após a trama das 21h, que nasceu de uma ideia da própria Preta para registrar seu tratamento contra o câncer, descoberto no intestino em janeiro de 2023. A direção do projeto é de Sandra Kogut e Monica Almeida.

O filme retoma vídeos gravados por seus amigos mais próximos, como Gominho, Jude Paulla e Duh Marinho, e se tornaram as últimas imagens da famosa, que lutou pela vida até o último segundo com muita garra e determinação.

A atração mescla todas essas gravações com entrevistas inéditas. Na plateia estavam amigos próximos da artista, como a empresária Malu Barboza, Carolina Dieckmmann e o DJ Zé Pedro, grande parceiro musical da famosa.

Dickmann se emocionou ao falar com a mídia durante a exibição. Ela ainda explicou que ainda é difícil falar sobre a ausência da sua grande amiga, um ano depois do seu falecimento.



