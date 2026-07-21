Reprodução/Instagram Mumuzinho fala sobre semelhança com Vini Jr

Vini Jr. vem dominando os assuntos do momento desde o final de semana, mas as coisas se tornaram ainda mais caóticas nesta segunda-feira (20). O craque do Real Madrid teve seu novo visual comparado a Mumuzinho, que fez questão de comentar o assunto após se deparar com a repercussão.

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Com muito bom humor, o cantor falou sobre as comparações com o atacante da Seleção Brasileira, que tiveram início após o atleta aparecer e estrear um 'novo rosto' depois da Copa do Mundo. Além de surgir barbudo, ele realizou alguns procedimentos estéticos no rosto.

Reprodução Instagram Antes e depois de Vini Jr.





Para quem não acompanhou, a informação foi confirmada por Alessandro Alarcão, dermatologista que também atende a namorada do jogador, Virginia Fonseca. Por isso, o músico deixou um comentário em um post de uma página no Instagram que falou sobre as mudanças no rosto do craque.





O que mais chamou a atenção dos internautas foi a suposta semelhança entre Vini e Mumuzinho. Diversos fãs marcaram o pagodeiro e Thiaguinho, apontando uma possível semelhança. "Rapaz", escreveu o ex-técnico do The Voice Brasil, acompanhado de um emoji de dois olhos.

Pouco tempo depois, em resposta a Mumuzinho, internautas voltaram a destacar como eles ficaram parecidos."Seu sósia", declarou um. "Está a cara do Mumuzinho mesmo", confirmou outro. "Está igual!", escreveu um terceiro.

Harmonização facial

Em seu perfil no Instagram, Alarcão informou que o atleta foi submetido a um procedimento chamado naturalização facial. Virginia havia confiado no mesmo profissional para realizar o método em 2023.

Ao contrário da harmonização, que visa alterar as proporções do rosto do paciente, a naturalização facial é vendida como um procedimento de rejuvenescimento que busca preservar as características naturais da face.

Reprodução/Instagram Virginia e Vini Jr





Os internautas perceberam que Vini Jr. surgiu com o queixo mais definido e com traços faciais diferentes dos habituais. A transformação foi confirmada pelo médico, que compartilhou um registro ao lado do atacante nas redes sociais.

Na publicação, o especialista elogiou o craque do Real Madrid. “Além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, é um cara de uma simplicidade, educação e energia contagiante”, escreveu. Virginia Fonseca acompanhou Vini Jr. durante a visita ao consultório.

Reprodução Instagram Vini Jr. e Alessandro Alarcão





Vale destacar também que o casal marcou presença na inauguração da academia WeGym, empreendimento da influenciadora em Goiânia. O craque posou para fotos ao lado da loira, e os dois trocaram carinhos e beijos na frente das câmeras.



