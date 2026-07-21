Reprodução/TV Globo Felipe Poeta e Patrícia Poeta

Felipe Poeta, filho da apresentadora Patrícia Poeta, abriu o coração para falar do pior momento de sua vida. Em 2025, o DJ ficou quatro meses internado após uma forte infecção no joelho e precisou passar por 19 cirurgias.

O jovem fez uso constante de antibióticos e medicamentos para amenizar as dores.

"Foram quatro meses dentro de um hospital, tomando remédio para dor e antibiótico na veia. Foi punk", disse Felipe à Quem. O rapaz chegou a perder o menisco durante o tratamento, o que tornou sua recuperação demorada.

Hoje o filho de Patrícia Poeta faz sessões de fisioterapia três vezes ao dia para recuperar todos os movimentos e comemora todos os grandes avanços que conquistou desde que recebeu alta hospitalar.

Emocionado, ele disse que o mais gratificante foi voltar a caminhar sem sentir dores. "Estou agradecido que a perna está aqui, que o joelho está bom e que estou conseguindo caminhar sem dor", ressaltou.

Felipe já homenageou a mãe no Encontro

Durante o Encontro com Patrícia Poeta este ano, o jovem chegou a mandar um beijão para a mãe na atração global. Felipe falou sobre o momento difícil que viveu na saúde e aproveitou para dizer o quanto a mãe era forte.

"Assim, seu pai, meu avô, passou por problemas de saúde. Eu passei por problemas de saúde. Vários sustos em um ano só, e você todos os dias aí, com um sorriso no rosto, para trazer alegria para todos os seus espectadores. E todo dia forte, chegando no hospital com um sorrisão no rosto pra me animar", contou.

"Passando aqui para te desejar Feliz Dia das Mães para você e para todas as mães do Brasil que estão assistindo aí na plateia." Ano passado foi um ano complicado, né, mãe?", disse.

É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu só queria passar aqui para falar o quanto você é uma inspiração de força e resiliência. Felipe Poeta





O que aconteceu na época com Felipe Poeta?

O DJ sofreu um acidente enquanto surfava no Rio de Janeiro. Tudo teve início em abril de 2024, quando rompeu o menisco durante o esporte. O quadro evoluiu para uma grave infecção no joelho, o que o obrigou a ficar internado por quatro meses, em que passou por diversas cirurgias.

A parte mais difícil o produtor musical já passou; agora tem se dedicado intensamente à fisioterapia.



