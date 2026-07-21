Reprodução/Internet Alerta Aeroporto estreou com 4,15 pontos de média

Responsável pelas maiores audiências da Record à frente do Cidade Alerta, que se firmou como o programa mais visto da emissora, Reinaldo Gottino fez bonito em seu retorno ao horário nobre da rede. Escolhido para comandar o Alerta Aeroporto, o jornalista garantiu a vice-liderança durante boa parte de sua estreia, só não ficando em segundo lugar na faixa horária completa por conta do embate com o Programa do Ratinho, que segue tendo um dos melhores meses de 2026.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que Alerta Aeroporto anotou 4,15 pontos de média em seu episódio de estreia, exibido das 22h38 à 0h02. O novo jornalístico daficou atrás dos 4,27 pontos do SBT, perdendo para Ratinho por 4,13 a 5,16 pontos, mas superando o retorno do Galvão FC (comandado por Wallace Neguerê e Carol Barcellos) por 4,19 a 2,72.

Vice-líder de audiência durante 37 minutos consecutivos, o novo programa deaumentou a média de sua faixa em 21% na comparação com as últimas quatro segundas-feiras, em que o horário era ocupado pelo reality Casa do Patrão. Além disso, o jornalístico da Record conseguiu estrear acima da casa dos 4 pontos de média, índice que o formato criado por Boninho só conseguiu atingir em três de suas exibições.

Outros destaques

Escolhido pelapara ocupar o espaço deixado por Aeroporto - Área Restrita, que estreará no SBT no final do ano, Alerta Aeroporto segue o mesmo molde de seu antecessor: a atração exibe os bastidores das ocorrências dos principais terminais aéreos do mundo. A maior diferença é que Área Restrita era produzido nos aeroportos brasileiros, enquanto Alerta foca em casos de vários países do mundo, mas principalmente em Madrid, no 4º maior terminal da Europa.

Na Globo, Além do Tempo registrou 11,7 pontos e conquistou sua segunda melhor audiência de segunda-feira desde a estreia. Já o Jornal da Band marcou 3,8 pontos, com pico de 4,4, e alcançou seu melhor desempenho às segundas-feiras em quatro meses. No SBT, a estreia de A Desalmada anotou 2,5 pontos de média e manteve o desempenho habitual da faixa vespertina da emissora.