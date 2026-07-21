Reprodução/Internet Ana Clara relembrou a mudança após o BBB 18

Ana Clara relembrou a transformação em sua vida profissional desde a participação no BBB 18. Durante o Caldeirão com Mion, a apresentadora da Globo comentou que entrou no reality como desconhecida e, após deixar o programa, foi contratada pela emissora carioca, onde atualmente comanda o Estrelas da Casa.

Marcos Mion destacou a mudança na trajetória da jornalista e perguntou se ela já sonhava em construir carreira na televisão antes do confinamento.respondeu que sempre desejou trabalhar com comunicação, embora não imaginasse que seguiria o caminho da apresentação. “Eu sempre soube que eu trabalharia com Comunicação, isso era uma coisa que eu queria a minha vida toda”, afirmou.

A apresentadora contou que cursava Jornalismo quando entrou no BBB 18 e afirmou que sua permanência na Globo aconteceu de forma natural após o reality. “Inclusive eu fazia faculdade de jornalismo quando participei do Big Brother, mas eu não imaginava que viraria isso. E, desde que eu entrei aqui em janeiro de 2018, nunca mais eu saí e nem vou sair, estou falando ao vivo”, declarou.

comentou que mudou muito desde a participação no programa e destacou a quantidade de projetos que desenvolveu na emissora ao longo dos últimos anos. “Eu era outra pessoa, eu tinha 20 anos. Eu já fiz tanta coisa”, disse.

Estrelas da Casa

Durante a conversa, Marcos Mion também quis saber se havia alguém que ela sonhava conhecer na Globo antes de ser contratada. A jornalista respondeu que admirava Fátima Bernardes e a via como uma referência profissional. “Eu falava que eu queria ser a Fátima Bernardes. Eu amo!”, revelou.

A terceira temporada do Estrelas da Casa estreia no dia 25 de agosto, com a proposta de formar grupos musicais. No novo formato, cantores inscritos individualmente terão a oportunidade de mostrar seu talento e vivenciar a experiência de integrar um grupo. Divididos entre os estilos Pop e Pagode, os participantes disputarão semanalmente a permanência nas equipes até a grande final.

Anitta vai ter um papel central no reality e irá atuar como conselheira. A artista vai trabalhar em conjunto com os mentores Belo e Junior e participará de momentos decisivos da competição, ajudando os participantes em suas trajetórias no reality.