Reprodução/Internet Fábio Porchat relembrou ameaças após esquete do Porta dos Fundos

Fábio Porchat relembrou um dos momentos mais delicados da história do Porta dos Fundos durante participação no Conversa com Bial. Ao lado de Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, o humorista comentou as ameaças de morte recebidas após a publicação de uma esquete que satirizava a milícia e a polícia do Rio de Janeiro e detalhou os impactos do episódio na rotina do grupo.

Na entrevista,afirmou que ficou impressionado com a reação provocada pela produção humorística e destacou o alcance da comédia. “E, falando brincando, o que é louco. Olha como a comédia é tão potente e forte! A gente faz uma piada e a pessoa fica tão mexida com isso que ela joga bomba e ameaça de morte”, declarou.

João Vicente de Castro também compartilhou uma situação vivida após a repercussão da esquete. Segundo o ator, ele foi abordado por um policial quando estava acompanhado de Ian Raul Samarão Brandão Fernandes, um dos fundadores do, e do humorista Gabriel Carbonelli do Couto, conhecido como Totoro.

“O policial me parou, olhou o carro e pediu minha mochila. Encurtando a história, ele ficou ali duas horas comigo e, no final, falou: ‘Se eu fosse da velha guarda, você não sairia daqui hoje’”, relembrou. Gregório Duvivier contou que a repercussão do caso alterou sua rotina familiar.

Pai de duas meninas, o humorista afirmou que precisou andar acompanhado por um segurança durante cerca de três meses. “Imagina isso, eu indo brincar com a minha filha, de 2 anos de idade, na pracinha e com um segurança ao lado. Foi uma época muito tensa!”, afirmou.

Nova temporada de Que História É Essa, Porchat?

Que História É Essa, Porchat? volta à programação da Globo em 23 de julho com episódios inéditos da oitava temporada. A atração comandada por Fábio Porchat será exibida às quintas-feiras, após Pablo e Luisão, e estreia com as participações de Isabel Teixeira, Gabriel Godoy e Marcia Sensitiva, que compartilharão relatos curiosos no palco do programa.

A principal novidade desta temporada será a participação de convidados que contarão histórias em dupla, formato inédito desde a criação da atração. Segundo Fábio Porchat, o retorno acontece em um momento de bons resultados de audiência e mantém a proposta de reunir relatos inesperados e bem-humorados.