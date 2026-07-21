Reprodução/Internet Dionisio Freitas expõe bastidores da caçada a Lázaro

Dionisio Freitas, apresentador da Record, relembrou o episódio que considera decisivo para sua carreira na emissora. O jornalista afirmou que a cobertura do caso Lázaro foi determinante para sua transferência a São Paulo, onde passou a integrar a equipe do Cidade Alerta.

O âncora daafirmou que a curiosidade sempre guiou sua atuação profissional. Segundo ele, o trabalho na cobertura da caçada ao criminoso apresentou desafios que ultrapassaram o exercício da reportagem. “Era um desafio não só profissional, mas também pessoal, de poder aguentar tudo aquilo que a gente estava passando", disse.

"Um bastidor: não tinha banheiro. A gente tentava se virar como dava, no meio do arbusto, no mato, na correria... Era cansativo e bem na época de seca na região de Brasília e do entorno do DF. Às vezes, voltava para casa com areia na sobrancelha; como eu estava de máscara por conta da pandemia, não sentia areia no lábio”, relembrou o jornalista.

Convite para São Paulo

O comunicador contou que sempre desejou atuar em São Paulo por enxergar a cidade como um passo importante para seu desenvolvimento profissional. Segundo ele, a oportunidade surgiu logo após a cobertura do Caso Lázaro, quando recebeu uma ligação da direção da emissora. “Eu sempre quis vir para São Paulo e achei que profissionalmente seria o lugar onde eu poderia me desenvolver; fiz questão de vir. O Lázaro acabou me impulsionando; foi quando tive a oportunidade", pontuou.

"Eu lembro que estava dirigindo quando um dos nossos chefes me ligou e perguntou se eu queria vir para São Paulo. Eu já tinha vindo algumas vezes na época da estreia do SP No Ar com o André Azeredo, cheguei a fazer algumas matérias, fiz uma viagem para o Cidade Alerta para fazer uma reportagem especial, sempre alimentava a vontade de vir, meus melhores amigos estão em São Paulo", disse.

Após aceitar a mudança, Dionisio Freitas passou a integrar a equipe do Cidade Alerta. "Eu estava saindo da TV em Brasília quando recebi a ligação perguntando se eu ainda sonhava com São Paulo. Foi uma loucura, eu tive 15 dias para me mudar”, afirmou.

O jornalista explicou que já tinha experiência com o formato em Brasília e que a adaptação ocorreu de forma natural. “O Cidade Alerta veio nesse combo. Quando decidiram me convidar e me trazer de Brasília, eu não sabia para qual jornal iria", contou para o site da emissora.

"Lá eu já fazia o Cidade Alerta. Eu participei da implantação do CA no DF com Henrique Chaves, então foi natural. Eu já apresentava vários programas lá e, quando surgiu a oportunidade, viram que meu perfil era adequado e eu topei. Foi exatamente isso que fez com que eu entrasse para o jornal. Vieram muitos desafios, mas eu tenho sido muito feliz”, concluiu.