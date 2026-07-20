Reprodução/TV Globo Everaldo Marques é homenageado na Globo

A final da Copa do Mundo no último domingo (19) contou com muita emoção nos estúdios do Domingão. Durante a transmissão do torneio, Luciano Huck conversou ao vivo com Everaldo Marques, Júnior e Caio Ribeiro, que estavam no estádio da decisão entre Espanha e Argentina, e fez uma homenagem ao narrador por sua atuação na cobertura da Copa.

Huck destacou que Everaldo assumiu a função de narrador oficial da TV Globo após o afastamento de Luís Roberto para tratar da saúde e fez elogios ao desempenho do colega de profissão durante esta edição da Copa do Mundo.

"Eu queria colocar: Everaldo Marques, eu sempre acho um talento, gente fina, um cara que te coloca no jogo de uma forma muito simpática. Mas, graças a Deus, o Luís Roberto está recuperado, que estaria nessa fogueira aí. Em breve, teremos ele narrando na TV Globo, na Copa Feminina e no Brasileirão. Everaldo teve uma missão: a camisa 10 é sua, e você tocou com primor, arrebentou. Talvez o momento mais importante da sua história futebolística", disse Luciano Huck.

Após os elogios do apresentador, Everaldo Marques afirmou que tinha o sonho de narrar uma Copa do Mundo e comandar as principais partidas do torneio. O narrador confessou que não imaginava que esse momento chegaria tão cedo.

Obviamente eu tinha esse sonho, de estar aqui e comandar os principais jogos de uma Copa do Mundo. Eu não imaginava que iria acontecer agora, mas imaginava que pudesse acontecer um dia. Everaldo Marques





"Aí eu recebo essa missão, mas que é um presente! Nunca foi um peso, nunca foi uma tortura! É um prazer inacreditável estar aqui e poder desfrutar dessa oportunidade ao lado de pessoas tão queridas", declarou Everaldo Marques.

Ao falar sobre a Copa do Mundo, Luciano Huck também comentou a campanha da Espanha, campeã do torneio ao vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação.

"Essa vitória da Espanha é uma vitória da coragem e da disciplina na execução, mesmo quando não estava dando certo. Você via que havia um projeto, uma liderança clara buscando resultado. Só o talento não ganha jogo. É preciso coletividade. É preciso disciplina para ser campeão", afirmou o apresentador.

Mais sobre Everaldo Marques

O profissional assumiu os jogos da TV Globo na Copa do Mundo de 2026, após substituir Luís Roberto, quando o colega foi diagnosticado com um câncer na região cervical e se afastou para tratamento médico.

É conhecido pelo público após cobrir eventos como Fórmula 1, NBA e NFL. Antes de chegar ao Grupo Globo, teve passagens pela Jovem Pan, TV Cultura e ESPN Brasil, emissora pela qual ficou por 15 anos.



