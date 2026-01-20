Intagram Irmãos brasileiros podem herdar parte da fortuna de Valentino Garavani

Valentino Garavani morreu nesta segunda-feira (19), aos 93 anos, em Roma, e pode deixar parte da fortuna para os brasileiros Sean e Anthony de Souza. Os irmãos são afilhados do estilista e filhos de Carlos Souza, embaixador global da grife Valentino.

A revelação foi publicada pelo portal Page Six, que apontou que os brasileiros estão entre os principais beneficiados pela herança deixada pelo criador da maison Valentino.

Sean e Anthony levam uma vida discreta, mas sempre estiveram próximos do universo da moda. Os irmãos já foram vistos em desfiles e eventos ligados ao padrinho, além de participarem de homenagens ao longo da trajetória do estilista italiano. Carlos Souza conheceu Valentino em 1973, no Rio de Janeiro, quando ainda era jovem. A relação evoluiu para um vínculo afetivo e profissional, já que o brasileiro passou a atuar como relações públicas do designer.

Após o fim do relacionamento amoroso, Carlos Souza se casou e teve dois filhos. Mesmo assim, Valentino manteve contato próximo com a família e se tornou padrinho de Sean e Anthony ao lado de Giancarlo Giammetti, cofundador da marca italiana.

Segundo relatos do Page Six, os dois foram criados em um ambiente de sofisticação e contato direto com o jet-set internacional. A publicação afirmou que eles “se tornaram os filhos que Valentino e Giancarlo nunca tiveram”.

Sean foi criado na Europa e teve contato precoce com o mundo fashion. Apesar de já ter desfilado em algumas ocasiões, optou por seguir outro caminho e se interessou por práticas como ioga e meditação após um período de estudos em Londres. Já Anthony construiu carreira ligada à música. Ele atua como DJ e já trabalhou como engenheiro de som em turnês de artistas internacionais, incluindo a banda Coldplay.

Morte de Valentino Garavani

O falecimento do estilista foi comunicado pela Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti nas redes sociais. “Nosso fundador, Valentino Garavani, faleceu hoje em sua residência em Roma, cercado por seus entes queridos”, informou a nota oficial.

Fundador da marca que leva o próprio nome, Valentino construiu uma das casas de moda mais influentes do século 20. O trabalho vestiu artistas, aristocratas e celebridades, além de consolidar um legado alta-costura mundial.

