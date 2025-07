TikTok/Reprodução Chris Martin flagra casal e dispara: "Estão tendo um caso"

Durante o show do Coldplay no Gillette Stadium, em Boston, na noite de quarta-feira (16), Chris Martin protagonizou um momento que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Enquanto interagia com o público usando a famosa "kiss cam", o vocalista se deparou com uma cena inusitada.

Muito comum em eventos esportivos e grandes shows nos Estados Unidos, a "kiss cam" é uma câmera que percorre a plateia em busca de casais para aparecerem no telão e trocarem um beijo, geralmente em clima de descontração.

Ao avistar um casal abraçado sendo exibido nos telões, Chris comentou animado: “ Oh, olha esses dois...”. Mas, ao perceberem que estavam sendo filmados, os dois reagiram de forma inesperada: ele se abaixou rapidamente e ela virou de costas, tentando escapar do foco.

A reação inesperada arrancou risos da plateia e levou o cantor a brincar: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos.”

O momento foi filmado por fãs e, rapidamente, viralizou nas redes sociais. Internautas passaram a especular sobre quem seriam os dois, o que alimentou ainda mais a repercussão.

O Coldplay segue nos Estados Unidos com a turnê Music of the Spheres World Tour, com apresentações marcadas para Maddison , Nashville e Miami, antes de retornar ao Reino Unido em agosto.