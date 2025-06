Instagram Mãe de Vanessa Lopes nega que fotos íntimas vazadas sejam verdadeiras

A influenciadora digital Liziane Lopes Ramalho, mãe da ex-BBB Vanessa Lopes, desmentiu nesta sexta-feira (6) que as fotos íntimas divulgadas na internet após sua cirurgia íntima sejam verdadeiras. A empresária de 45 anos passou por uma ninfoplastia, procedimento que reduz ou remodela os pequenos lábios vaginais, e afirmou que imagens atribuídas a ela foram compartilhadas de forma indevida.

Liziane explicou nos Stories do Instagram detalhes sobre a cirurgia e o pós-operatório. A influenciadora afirmou que não divulgou imagens do antes e depois da operação.

O nome de Liziane ganhou destaque nas redes sociais após ela mostrar o tecido retirado durante a intervenção estética. O conteúdo provocou reações variadas, com elogios, críticas e comentários irônicos. “ A Vanessa sendo a mais normal da família ”, ironizou uma internauta.

Com a repercussão, usuários encontraram imagens íntimas no perfil da médica responsável pela cirurgia. A foto, sem identificação, foi rapidamente atribuída à mãe de Vanessa Lopes. Liziane negou qualquer relação com as imagens.

"Nem tá pronta ainda, gente", diz Liziane sobre foto vazada

" Estão me mandando aí... eu tô até rindo, porque a gente tem que rir... estão me mandando alguns vídeos, algumas coisas que estão circulando, principalmente no TikTok, onde o pessoal é perito em saber tudo, e sempre descontextualizam tudo, né? ", comentou ela nos stories.

A empresária afirmou que a médica, identificada como Dra. Fernanda, costuma divulgar imagens de pacientes no perfil profissional, mas garantiu que a própria imagem não foi divulgada.

" A dra. Fernanda sempre posta antes e depois. Ela tem mais de mil procedimentos... com certeza ela já falou mais de mil ", disse.

Em tom de indignação, Liziane reforçou que o conteúdo que viralizou não tem relação com o procedimento recente.

" Agora tão me mandando e falando que é a minha, gente, a minha nem tá pronta ainda, como é que já tá circulando por aí que é a minha? ", questionou.

Ao final da declaração, Liziane ironizou a curiosidade do público e reiterou que não pretende mostrar mais nada:

" Só para esclarecer... o vídeo que está circulando por aí não é minha PPK, não fizemos antes e depois da minha e nem vamos mais fazer, já que estão tão curiosos... Só quem verá será meu marido ".

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel





Antes da polêmica, a empresária já havia comentado sobre o desconforto no pós-operatório.

" Pensei que a cicatrização seria mais rápida por ser úmido ali, né? Ontem, eu andei usando calcinhas e acho que irritou ", explicou.

Mesmo com os desafios da recuperação, Liziane garantiu que está satisfeita com a decisão.

“ Só está sendo a recuperação mais chatinha do que eu pensava. No entanto, não me arrependo de jeito nenhum. Estou muito feliz pelo que eu fiz ”, declarou.