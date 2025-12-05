Reprodução/Instagram/@vanessalopesr_ Vanessa Lopes fala sobre desafios de sua vida em livro

A influenciadora Vanessa Lopes, de 24 anos, lançou o livro "Vanessa Lopes: A Dança da Vida nas Redes", no qual fala pela primeira vez sobre os momentos conturbados de sua trajetória. Ela aborda temas como vícios, saúde mental, o impacto do BBB, as pressões da internet e o diagnóstico de bipolaridade recebido durante tratamento psiquiátrico.

Segundo Vanessa, a vontade de escrever o livro surgiu dentro de casa. Para organizar suas memórias e construir uma abordagem psicológica da narrativa, ela contou com o apoio de uma profissional especializada.

"A ideia do livro surgiu através do meu pai… eu já compartilhava com ele o desejo de contar a minha história, mas tinha muito receio de como fazer isso", revelou.





"Chegamos à conclusão de que escrever um livro seria o melhor caminho… queríamos explicar também o lado científico, com a psicologia e tudo mais", explicou a influenciadora. Ela afirma que o objetivo da obra é dialogar com jovens, pais e qualquer pessoa que conviva com sofrimento emocional.

Vanessa explicou que os vícios começaram antes da fama, mas se intensificaram com o ambiente atônito da internet. "Às vezes buscamos nas substâncias uma forma de preencher alguma dor interna… tudo começou antes da fama, só se intensificou", detalhou à CNN.

A influenciadora reforçou que, após sua participação no BBB, recebeu acolhimento dos colegas de confinamento, além do apoio de amigos e familiares, o que a ajudou a reconstruir sua rotina.

Sobre Vanessa Lopes

Vanessa Lopes é uma influenciadora, TikToker e dançarina brasileira, conhecida por ter mais de 30,5 milhões de seguidores na plataforma. Ela participou da edição do BBB24, na qual esteve envolvida em algumas controvérsias.

Na edição, Vanessa integrou o Grupo Camarote e chegou a relatar dificuldades em lidar com gatilhos de trauma, manifestando sinais de abalo emocional. Em 19 de janeiro, ela decidiu apertar o Botão da Desistência e deixou o reality show.

Após sua passagem conturbada pelo BBB24, Vanessa foi aconselhada a se afastar de suas atividades profissionais, incluindo as redes sociais, para preservar sua saúde. Ela recebeu tratamento psiquiátrico domiciliar, sendo acompanhada 24 horas, sendo diagnosticada com um quadro psicótico agudo.

Lopes também participou de diversos programas da emissora, como Fantástico, que exibiu uma matéria especial sobre sua vida, e Altas Horas.