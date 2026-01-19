Reprodução/Instagram/Ana Castela Ana Castela faz compartilha tutorial de maquiagem nas redes sociais.

Blogueira! A cantora Ana Castela mostrou suas habilidades com maquiagem por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram neste domingo (19).

Talento além da música! A cantora Ana Castela mostrou suas habilidades com maquiagem por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram neste domingo (19). O look fez sucesso entre as seguidoras da cantora.

Ao som do hit de verão “Era Sol Que Me Faltava”, colaboração da cantora com o grupo CountryBeat, a boiadeira criou um visual com destaque para os olhos. “De vez em quando eu faço umas makes!”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Com direito a sombra azul e pedrarias, a maquiagem fez sucesso entre os seguidores da cantora.





“Faça mais vídeos assim, a gente adora! Acho que nesse mesmo estilo, mas com você falando (no vídeo) ficaria tudo!”, apelou uma seguidora da artista. “Nossa blogueira!”, escreveu outra. “Gente, você arrasou, tá?”, declarou uma terceira internauta.

Hooni rasgou elogios à boiadeira

O popular influenciador coreano Hooni, não perdeu a oportunidade de elogiar a beleza de Ana Castela nos comentários da publicação.

"A beleza natural, do jeito que você nasceu... Foi por isso que me apaixonei por você", escreveu o coreano, referindo-se ao início do vídeo, no qual a cantora aparece de cara lavada, preparando a pele para receber a maquiagem.

O influenciador é figurinha carimbada nos comentários das postagens de Ana Castela e já deixou Zé Felipe, ex-namorado da morena, enciumado. A confusão ocorreu nesta terça-feira (13), quando o coreano comentou em uma foto na qual a cantora aparece de biquini: "Isso! Que linda solteira, Ana", escreveu.

O flerte incomodou Zé Felipe, que gravou um vídeo reagindo ao assunto.

"É o coreano dando em cima, o coreano dando o bote. Vai para lá, coreano safado, vagabundo. E eu na convicção de que o Jack era tudo cantor. Aí tem Jack coreano… Eu nunca tinha visto, não", disse o sertanejo.