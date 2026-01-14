Reprodução/ Instagram @anacastelacantora @livehooni Ana Castela e Sunghoon Jang

Após a separação de Zé Felipe, Ana Castel a virou assunto nas redes sociais sobre a possibilidade de um novo romance. Dessa vez, parte dos internautas torce para que a cantora se relacione com um influenciador coreano.

Trata-se de Sunghoon Jang, popularmente conhecido como Hooni. O criador de conteúdo digital nasceu na Coreia do Sul e acumula mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram.





Na plataforma de vídeos curtos, o TikTok, ele já ultrapassou a marca de 1,3 milhão. Em algumas postagens, ele surge dançando hits brasileiros. Já em outros, declara o carinho que sente pelo Brasil, falando, inclusive, de futebol.

Os fãs passaram a torcer pelo romance entre ele e Ana Castela após um álbum de fotos publicado pela boiadeira. Na ocasião, ela aparecia de biquíni e recebeu uma cantada do famoso internacional.

"Issoooo! Que linda solteira, Ana", escreveu Hooni. O comentário foi repercutido por internautas, que definiram como "inusitada" a investida do coreano na cantora sertaneja brasileira.





Recuperação

Ana Castela está se recuperando de um problema de saúde. Neste fim de semana, a artista precisou reagendar uma apresentação que faria no sábado e subiu ao palco somente no domingo. A suspeita era de "cálculo renal".

"Para quem está preocupado comigo, estou bem, graças a Deus. Possivelmente, estou com cálculo renal, a famosa 'pedra nos rins', mas já estou me tratando", contou.

A mãe dela, Michele Castela, já foi diagnosticada com um quadro parecido. "Dona Michele tem pedra no rim todo dia, todo mês. Ela se preocupou e ficou doida já", finalizou a ex-namorada de Zé Felipe.

Relembre

Em dezembro de 2025, Ana Castela e Zé decidiram colocar um ponto final no relacionamento, que durou cerca de dois meses. Eles não detalharam ao público o motivo da separação, mas ressaltaram que seguiriam amigos.



