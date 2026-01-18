Messi ganha chamego de Antonela Roccuzzo em dia de piscina

Lionel Messi, de 38 anos, curtiu um momento de descanso ao lado da esposa, Antonela Roccuzzo, de 37 anos, nesta sexta-feira (16). O jogador argentino foi paparicado pela amada durante um dia relax na piscina. Nos registros publicados nas redes sociais, Antonela aparece agarradinha ao craque em clima de romance.
A influenciadora colocou um emoji de coração rosa na legenda da publicação. Além da foto com o marido, Antonela também exibiu o shape ao posar de biquíni rosa choque na área da piscina.
A publicação arrancou elogios dos seguidores do casal nas redes sociais durante toda a sexta-feira. "Perfeição em uma única foto", "A excelência existe", "Que lindo o sorriso de Messi" e "A mulher mais sortuda do mundo" foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.
Antonela Roccuzzo é casada com Lionel Messi desde 2017 após anos de relacionamento antes do casamento. Juntos, o casal são pais de Thiago, Mateo e Ciro, três filhos do jogador argentino. A família vive atualmente nos Estados Unidos, onde Messi atua pelo Inter Miami na Major League Soccer.
Influência nas redes sociais
A influenciadora é a terceira WAG ( sigla em inglês para Wives and Girlfriends, esposas e namoradas de jogadores de futebol) mais seguida do Instagram. Com cerca de 40 milhões de seguidores, Antonela fica atrás de Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, e de Virginia Fonseca, namorada de Vini Jr.
Já o jogador argentino atua pelo Inter Miami desde 2023, após deixar o Paris Saint-Germain da França. Messi conquistou títulos importantes pelo clube norte-americano desde a chegada aos Estados Unidos.