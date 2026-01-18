Montagem iG (Imagens: reprodução/Instagram) Virginia Fonseca e Paolla Oliveira

O comando da Grande Rio entendeu que não deve ficar sem a Virginia Fonseca, que trouxe uma grande repercussão à escola, mas também não pode deixar de lado a Paolla Oliveira.

Então, a ideia é unir as duas .

Virginia Fonseca, mesmo deixando de comparecer algumas vezes aos ensaios, é um nome que passou a ser importante na escola, sendo a Rainha de Bateria.

Então, encontraram uma maneira de unir as duas dando a posição de Rainha de Honra para a Paolla.

As duas vão unir suas virtudes e suas vantagens a favor da escola com a grande repercussão de mídia que elas têm.

Uma escola precisa que, durante o ano, os ensaios tenham público para ter arrecadação e pagar as contas.

E as duas, Virginia e Paolla, são boas de público.

Fazem o público comparecer aos ensaios e pagar ingresso.

Os chefes da escola estão conversando separadamente com as duas para que elas entendam que, nesta fase do jogo, os egos têm que ser deixados de lado e as duas têm que unir as forças.

O que importa é a vitória ou uma boa posição da escola.

A Virginia está entrando nisto pela primeira vez com todo o seu público.

A Paolla tem anos de dedicação à escola e merece a homenagem de Rainha de Honra.

Serão duas rainhas na escola.

Isto, nos dias de hoje, é até aceitável.

As duas divulgando e sambando pela escola vão fazer com que o Carnaval ganhe.

Os patrocinadores vão ficar felizes.

Os financiadores da escola vão ficar felizes.

E é a primeira vez na história que uma escola entre com duas Rainhas.

Já que não temos uma Rainha na Capital da República, vamos ao menos ter uma rainha na Capital do Carnaval.

Afinal, o Rio de Janeiro continua lindo e as mulheres das escolas de samba continuam sendo as grandes artistas do Carnaval do Rio.