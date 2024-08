Montagem/ Portal iG Antonela Roccuzzo aposta em vestido colado





Discreta? Sim. Certeira? Também. Mais uma vez exibindo o corpo em dia, a empresária e modelo Antonela Roccuzzo , esposa de Lionel Messi , arriscou em um vestido colado para mostrar que está em dia e cheia de saúde.

A argentina compartilhou a foto em suas redes sociais e com os seus seguidores, deixando como legenda apenas um "brinde" de duas taças de champanhe.

Quem é Antonela ?

Antonela Roccuzzo, que nasceu em Rosario, assim como Lionel Messi, é prima de Lucas Scaglia, um dos amigos de infância do astro argentino. Desde pequenos, Messi e Antonela se conheciam, e uma famosa foto mostra os dois juntos quando tinham apenas 10 anos.

Veja galeria de fotos de Antonela



Antonela Instagram Antonela Instagram Antonela Instagram Antonela Instagram Antonela Instagram Antonela Instagram Antonela Instagram Antonela Instagram Antonela Instagram Antonela Instagram





Embora Messi fosse conhecido por sua timidez na juventude, ele sempre teve um carinho especial por Antonela. Ele costumava visitar a casa de Lucas, seu amigo, com frequência para ter a chance de vê-la.

Antonela iniciou seus estudos na Argentina com o curso de odontologia, mas logo mudou para comunicação social. Depois, se mudou para Barcelona para viver com Messi. Não se sabe ao certo se ela continuou seus estudos na Espanha ou se concentrou em criar os três filhos do casal: Thiago, Mateo e Ciro.

O romance entre os dois começou a se intensificar quando Messi voltou a Rosario em 2007 para apoiar Antonela após a trágica perda de uma amiga dela em um acidente de carro. Embora a relação tenha começado a se formar nessa época, ela permaneceu privada por vários anos.

Enquanto Antonela manteve um perfil mais reservado por um tempo, atualmente ela é ativa nas redes sociais, compartilhando frequentemente fotos com Messi e seus filhos em seu Instagram.