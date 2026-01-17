Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez, de 55 anos, falou publicamente sobre a saída da RedeTV! após 25 anos à frente do SuperPop nesta quinta-feira (16). Em um longo desabafo nas redes sociais, a apresentadora relembrou o início inesperado da trajetória em 2001, quando recebeu um convite enquanto estava em Nova York.

"Assinei um contrato de três meses. E fiquei", escreveu Luciana ao relembrar o início da carreira na televisão. A apresentadora explicou os motivos que a fizeram permanecer por tanto tempo no mesmo programa. O SuperPop se tornou um dos programas mais longevos da grade da RedeTV! ao longo das décadas.

"Fiquei porque o SuperPop me acolheu. Porque a RedeTV! acreditou em mim, me deu espaço, liberdade e voz. Porque esse programa cresceu comigo e eu cresci com ele", afirmou Luciana no texto publicado nas redes sociais. Segundo a apresentadora, o palco foi cenário de momentos marcantes da própria vida e da história da televisão brasileira ao longo dos 25 anos de trabalho.

Ao longo do texto, a apresentadora falou que o SuperPop sempre foi mais do que entretenimento para o público brasileiro. "Foi espaço de escuta, debate e afeto", escreveu ao lembrar que o programa levantou bandeiras importantes durante a trajetória. A apresentadora comentou que deu visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+"quando ainda era difícil, quando ainda havia medo" na televisão brasileira.

Luciana também agradeceu às equipes, convidados e ao público que a acompanhou ao longo dos anos de programa. "Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada", declarou a apresentadora no desabafo.

Novos projetos para 2026

O encerramento do ciclo acontece de forma simbólica: novamente em Nova York, a apresentadora revelou que a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora. "O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença", afirmou Luciana. Por fim, deixou no ar os próximos passos da carreira: "2026 será um ano de viver um novo desafio!", anunciou sem dar detalhes sobre os novos projetos profissionais.

Mais cedo, a RedeTV! emitiu um comunicado oficial sobre a saída de Luciana Gimenez após 25 anos de parceria. "Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do SuperPop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!. A emissora agradece profundamente a contribuição de Luciana Gimenez ao longo desses 25 anos, reconhecendo sua importância na história da RedeTV! e desejando pleno êxito em seus novos projetos e desafios profissionais", informou a empresa no comunicado divulgado à imprensa.

Vale lembrar que recentemente a RedeTV! passou por uma mudança acionária importante na estrutura da empresa. Marcelo de Carvalho, empresário e ex-marido de Gimenez, vendeu todas as ações para Amilcare Dallevo Júnior, presidente e cofundador da emissora.