Reprodução/Internet Luciana Gimenez encerra contrato com a RedeTV! após 25 anos

Luciana Gimenez não faz mais parte do elenco da RedeTV!. Após 25 anos de vínculo com a emissora, a apresentadora e o canal anunciaram nesta sexta-feira (16) o encerramento do contrato, em decisão tomada de forma consensual. A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial, que também destacou a importância da artista na trajetória da emissora.

e a apresentadora Luciana Gimenez informam, em comum acordo, o encerramento do contrato que mantinham há 25 anos”, diz o texto divulgado. A nota relembra ainda a trajetória da artista, iniciada no canal em 1999, e marcada principalmente pela condução do programa SuperPop, que se tornou uma das atrações mais conhecidas da grade da emissora.

Vínculo longo



“Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do SuperPop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!”, segue o comunicado, em tom institucional.

No comunicado, a emissora também expressou gratidão pelos anos de parceria e desejou sucesso em novos caminhos. “A emissora agradece profundamente a contribuição de Luciana Gimenez ao longo desses 25 anos, reconhecendo sua importância na história da RedeTV! e desejando pleno êxito em seus novos projetos e desafios profissionais", disse o canal.