A beleza de Jonas Sulzbach, de 39 anos, participante do BBB 26, conhecido como Jonas 22, chama a atenção do público desde a primeira vez que ele participou do reality, em sua 12ª edição. Um vídeo que compila todas as fases do modelo desde o começo de sua carreira viralizou nas redes sociais.

A beleza de Jonas Sulzbach, participante do BBB 26, conhecido como Jonas 22, chama a atenção do público desde a primeira vez que ele participou do reality, em sua 12ª edição. A cada ano, o brother envelhece como vinho!





No vídeo, registros do brother a partir de 2010, quando ele tinha 24 anos, até os dias atuais, remontam a trajetória profissional do loiro. Além disso, mostram as diferentes fases da vida do modelo. "Envelhecendo como um bom vinho!", diz a legenda da publicação.





A publicação foi compartilhada no perfil oficial de Jonas no X. Nos comentários da postagem, internautas se derreteram pelo modelo.

"Tenho inveja de quem já provou desse vinho", escreveu um. "Meu Deus, ele é divino", elogiou outra. "Quanto mais velho, melhor", declarou um fã do brother. "Da próxima vez que forem postar conteúdo sensível, coloca um alerta para gatilhos por excesso de gostosura", apelou um usuário da rede social.



Jonas 22? Entenda o apelido do brother

Jonas Sulzbach tem um apelido ao menos curioso: Jonas 22. Esse número acompanha do nome do veterano do BBB desde sua primeira participação no programa e a razão é digamos, íntima.

O apelido surgiu após um vídeo íntimo de Jonas vazar na internet. Na gravação, que parece ter sido feita por uma webcam, o modelo aparecia medindo o seu órgão genital, que marcava 22 centímetros. À época, o vídeo viralizou nas redes sociais. Desde então, o apelido persegue o modelo.

Apesar de Jonas não demonstrar chateação com a situação, em 2020, quando sua ex-namorada Mari Gonzalez participou do BBB, ela confessou que o apelido incomodava o modelo e que ele se arrependia de ter feito o vídeo íntimo.



