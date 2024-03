Reprodução/Instagram Elisa Ponte

A terapeuta comportamental Elisa Ponte, que revelou no palco do programa "SuperPop", de Luciana Gimenez, da RedeTV!, no último dia 21, que o seu marido, com quem foi casada por dez anos, a traiu com sua irmã mais nova, disponibiliza no próximo dia 20 o e-book "O Poder de Superar Seu Ex em 35 Dias". O livro digital oferece um guia prático e eficaz para ajudar as pessoas a seguirem em frente depois de um relacionamento chegar ao fim.

A autora compartilha exercícios úteis e reflexões significativas que auxiliam os leitores a se reconectarem consigo mesmos, descobrirem suas paixões e definirem metas realistas para o futuro. Por meio de uma abordagem passo a passo, Elisa explora as diversas fases, desde o choque inicial até a aceitação final. "São ensinamentos práticos e técnicas eficientes para liberar sentimentos negativos e perdoar tanto a si próprio quanto ao ex-parceiro", pontuou.





Reprodução/Instagram Elisa Ponte





Logo em seguida, ela deixou um recado para quem está 'enfrentando' um processo parecido. "Desenvolver o autoamor é umas das chaves cruciais para se permitir a ter outra relação. Por isso, invista em sua mente, saiba administrar suas emoções e crie sua lista de alegrias. Seja 'comprometida' em ser feliz. Se mime. Se ame. Olhe para você de forma única. Aprenda a ser sua melhor companhia", enfatizou a também escritora do título "As Chaves da Felicidade", da Editora Trilha Educacional.