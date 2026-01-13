Twitter/X Zezé Di Camargo fica com cabeça presa em janela de carro; vídeo

Zezé Di Camargo, de 62 anos, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (13) após se envolver em uma situação inusitada durante encontro com fãs. O cantor sertanejo ficou com a cabeça presa na janela de um carro enquanto cumprimentava admiradores. O incidente aconteceu quando o vidro elétrico começou a subir antes que o artista retirasse completamente a cabeça do veículo.

No vídeo que circula pelas redes sociais, o pai da cantora Wanessa Camargo aparece cumprimentando admiradores pela janela de um automóvel. O artista conversava com os fãs quando o vidro elétrico começou a subir inesperadamente. A situação pegou Zezé de surpresa enquanto ainda se despedia do grupo de pessoas.

"Beijo. Ai, ai, pera aí", disparou Zezé ao perceber o movimento da janela do automóvel. A reação rápida do cantor evitou que a situação se tornasse mais grave. O momento foi registrado por pessoas que estavam no local.

"Gente eu tô chorando de rir, duas da manhã véi", se divertiu uma internauta ao assistir o vídeo. Outros fãs também reagiram com bom humor à situação vivida pelo artista. "Como esse motorista faz isso com nosso ídolo?", questionou outra pessoa nos comentários da publicação. "Foi sem querer querendo!! Ele mereceu", alfinetou a terceira internauta, fazendo referência ao bordão do personagem Chaves.





Polêmica recente com o SBT

Em dezembro de 2025, Zezé Di Camargo pediu para o SBT não exibir o especial de Natal após a visita do presidente Lula na emissora. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor desabafou sobre a situação e deixou clara a posição política adotada pelo artista naquele momento.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", afirmou o sertanejo no pronunciamento. O artista criticou a presença de autoridades do governo federal no evento de inauguração do setor de jornalismo da emissora paulista.

"Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro", acrescentou Zezé, deixando claro que a posição não é pessoal, mas ideológica. O famoso ainda citou que percebe uma diferença de postura após a morte de Silvio Santos, a quem atribui uma visão política distinta da atual gestão da emissora.



