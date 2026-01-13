Zezé Di Camargo fica com cabeça presa em janela de carro; vídeo
Twitter/X
Zezé Di Camargo, de 62 anos, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (13) após se envolver em uma situação inusitada durante encontro com fãs. O cantor sertanejo ficou com a cabeça presa na janela de um carro enquanto cumprimentava admiradores. O incidente aconteceu quando o vidro elétrico começou a subir antes que o artista retirasse completamente a cabeça do veículo.

No vídeo que circula pelas redes sociais, o pai da cantora  Wanessa Camargo aparece cumprimentando admiradores pela janela de um automóvel. O artista conversava com os fãs quando o vidro elétrico começou a subir inesperadamente. A situação pegou Zezé de surpresa enquanto ainda se despedia do grupo de pessoas.

"Beijo. Ai, ai, pera aí", disparou Zezé  ao perceber o movimento da janela do automóvel. A reação rápida do cantor evitou que a situação se tornasse mais grave. O momento foi registrado por pessoas que estavam no local.

"Gente eu tô chorando de rir, duas da manhã véi", se divertiu uma internauta ao assistir o vídeo. Outros fãs também reagiram com bom humor à situação vivida pelo artista. "Como esse motorista faz isso com nosso ídolo?", questionou outra pessoa nos comentários da publicação. "Foi sem querer querendo!! Ele mereceu", alfinetou a terceira internauta, fazendo referência ao bordão do personagem Chaves


Polêmica recente com o SBT

Em dezembro de 2025, Zezé Di Camargo pediu para o SBT não exibir o especial de Natal após a visita do presidente Lula na emissora. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor desabafou sobre a situação e deixou clara a posição política adotada pelo artista naquele momento.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", afirmou o sertanejo no pronunciamento. O artista criticou a presença de autoridades do governo federal no evento de inauguração do setor de jornalismo da emissora paulista.

"Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro", acrescentou Zezé, deixando claro que a posição não é pessoal, mas ideológica. O famoso ainda citou que percebe uma diferença de postura após a morte de Silvio Santos, a quem atribui uma visão política distinta da atual gestão da emissora.

Após uma forte repercussão negativa, o cantor Zezé Di Camargo voltou às redes sociais no dia 16 de dezembro para pedir desculpas diretamente às filhas de Silvio Santos. . Foto: Reprodução: Flipar
O sertanejo havia manifestado publicamente seu descontentamento com a presença do presidente Lula e do ministro do STF Alexandre de Moraes no evento de lançamento do portal SBT News.. Foto: Reprodução: Flipar
Revoltado com a situação, o cantor pediu para que o seu especial de Natal, programado para ser transmitido no dia 17 de dezembro na emissora, não fosse mais veiculado. . Foto: Reprodução: Flipar
O embate resultou não só no cancelamento oficial do especial de Natal no SBT, como também de um show que o cantor faria em São José do Egito, Pernambuco.. Foto: Reprodução: Flipar
Segundo o o portal f5, do UOL, a emissora também determinou que ele não seja convidado nem citado em seus programas, inclusive no noticiário, medida que não se estende a outros membros de sua família, como Wanessa Camargo.. Foto: Reprodução: Flipar
“O SBT respeita os poderes constituintes [...] Transformar o lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político, é uma atitude que beira a ignorância”, rebateu o apresentador.. Foto: Reprodução: Flipar
Nascido em Pirenópolis, Goiás, em 17 de agosto de 1962, Zezé Di Camargo é um dos nomes mais influentes da música sertaneja brasileira. . Foto: Reprodução: Flipar
Sua carreira ganhou projeção nacional a partir da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, formada com o irmão mais novo, no início da década de 1990.. Foto: Reprodução: Flipar
A partir daí, a dupla emplacou uma sequência de sucessos que marcaram gerações, como “No Dia em Que Saí de Casa”, “Você Vai Ver”, “Pão de Mel”, “Dois Corações e Uma História” e “Menina Veneno”.. Foto: Reprodução: Flipar
A história de vida de Zezé Di Camargo ganhou ainda mais notoriedade com o lançamento do filme “2 Filhos de Francisco”, sucesso de bilheteria em 2005.. Foto: Reprodução: Flipar
A trama retrata a luta da família Camargo, as dificuldades enfrentadas no início da carreira e a obstinação do pai em transformar os filhos em músicos de sucesso.. Foto: Reprodução: Flipar
Zezé foi casado por cerca de 30 anos com Zilu Godói, com quem teve três filhos: a cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e o DJ e empresário Igor Camargo.. Foto: Reprodução: Flipar
Em 2014, Zezé assumiu um namoro com a influenciadora Graciele Lacerda. Juntos, eles tiveram a menina Clara. . Foto: Reprodução: Flipar


