Wanessa Camargo, de 42 anos, preocupou seus fãs após aparecer deitada e chorando durante os ensaios da "Dança dos Famosos". A artista, no entanto, usou suas redes sociais para falar sobre seu estado de saúde.

Apesar do esgotamento, ela explicou o que a levou a desabar durante a preparação e afirmou que está tudo bem.

"A gente está em uma demanda muito grande. Na terça-feira, eu não estava conseguindo sentir força nas minhas pernas, era como se o meu corpo não estivesse obedecendo. Fiquei muito preocupada por não conseguir terminar o ensaio, por não conseguir fazer ou concluir a coreografia. Quero dar o meu melhor no 'Dança' e na minha vida", disse.

Na postagem, Wanessa ainda agradeceu a toda a equipe do "Domingão" e, principalmente, ao parceiro Diego Basílio, a quem ela descreveu como "um encontro de família".





"Estou muito realizada por ter encontrado pessoas que me abraçaram naquele momento, me confortaram e me acalmaram, dizendo que estava tudo bem e que, talvez, naquele dia eu não conseguisse, mas que ainda teria outros dias para chegar onde eu queria. Eles foram muito delicados ao postar e ao me mostrar daquela forma", enfatizou.

Ela também explicou o que a motivou a compartilhar o momento de exaustão com os fãs.

"Me cobro tanto para ser uma supermulher, e me sinto tão acolhida quando vejo que outras mulheres passam pelo mesmo que eu. Então, falei: 'Posta, porque a gente não é só força. Às vezes, a gente precisa chorar para desabafar e colocar para fora os nossos medos, inseguranças… Juntos, podemos descobrir como superar tudo isso'. No dia seguinte, eu já estava bem. Minha perna voltou a funcionar. Eu precisava descansar", contou.

Wanessa também refletiu sobre a busca por equilíbrio entre as demandas profissionais e a rotina familiar.

"Estou no 'Dança', produzindo o meu DVD, longe dos meus filhos… Fico me sentindo culpada por não estar com eles o tempo todo. Quando colocamos tudo isso na cabeça, vira uma pressão enorme. Então, está tudo bem. Levantei no dia seguinte e confiei que o meu corpo ia responder - e estou firme e forte. Com dor ou sem dor, vou dar o melhor de mim. É sobre isso: dar o que posso dar. Não preciso ser a melhor ou tirar nota 10 o tempo todo na minha vida. O Di me ajudou a tirar essa pressão. Está tudo bem", finalizou.