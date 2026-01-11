Reprodução/ TNT Fernanda Torres venceu Globo de Ouro em 2025

O Globo de Ouro é considerado como um dos principais termômetros para o Oscar. Isso porque influencia, direta e indiretamente, nas indicações da premiação mais importante da sétima arte.

Tradicionalmente, quando uma produção se destaca na cerimônia, as chances do título ser lembrado pela Academia aumenta. O reconhecimento precoce ajuda a reposicionar favoritos e favorece até mesmo obras que estavam passando despercebidas pelos críticos e votantes.





Ainda que não tenha ligação oficial com o Oscar, o Globo de Ouro atua como um chamariz para as narrativas selecionadas, uma espécie de vitrine. Principalmente porque amplia a visibilidade de filmes e performances.

Não à toa, estúdios costumam usar o selo de "vencedor" ou "indicado" para promover seus longas. Atores e atrizes que são premiados também têm a carreira catapultada.

De modo geral, o Globo de Ouro funciona como um propulsor importante, porém não é definitivo. Embora seja incomum, há casos em que uma obra não seja indicada ao Oscar, mesmo que tenha sido bem recebida na premiação anterior.

Brasil

Reprodução/Internet Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro

O longa nacional “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura, alcançou projeção internacional ao ser indicado ao Globo de Ouro 2026 nas categorias de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Filme de Drama.

Considerada uma das premiações mais relevantes do audiovisual, a cerimônia ocorre neste domingo (11). Na disputa pelo troféu, a produção brasileira enfrenta títulos de diferentes países, reforçando sua presença no circuito global.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme acompanha a trajetória de Marcelo, professor universitário vivido por Wagner Moura, que retorna ao Recife, em Pernambuco, com o objetivo de proteger o filho.

Reprodução/X Longa foi indicado em três categorias

A narrativa se passa na década de 1970, durante a ditadura militar brasileira, e se destaca por fugir do tradicional eixo Rio-São Paulo ao retratar esse período da história nacional sob outra perspectiva geográfica e social.

Antes da indicação ao Globo de Ouro, “O Agente Secreto” já havia acumulado reconhecimento em festivais internacionais, incluindo os prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção no Festival de Cannes 2025, na França, além de troféus concedidos pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica e pelos júris oficial e da crítica no Festival de Cinema de Lima 2025, no Peru.