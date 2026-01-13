Instagram Ana Castela exibe corpo em dia após treino e renova bronzeado

Ana Castela, de 22 anos, aproveitou a manhã desta segunda-feira (13) para renovar o bronzeado e exibir o corpo malhado nas redes sociais. A cantora sertaneja usou o story do Instagram para aparecer de biquíni marrom cavado ao som da música "Era Sol Que Me Faltava", de própria autoria. Nos registros anteriores, a boiadeira mostrou trechos do treino focado na parte superior do corpo. O clique surge dias após a artista cancelar um show em São Sebastião, no litoral de São Paulo, por problemas de saúde.

A cantora aproveitou o momento de sol para relaxar e cuidar da aparência após uma semana agitada. Nos vídeos publicados nos stories, Ana aparece deitada em um deck tomando banho de sol. A artista escolheu um biquíni marrom cavado que valorizou o corpo trabalhado na academia.

Antes de mostrar o momento de descanso, a sertaneja compartilhou trechos do treino matinal com os seguidores. As imagens revelaram exercícios focados em braços, ombros e costas. A dedicação aos treinos ficou evidente pelos resultados apresentados nas fotos de biquíni publicadas na sequência.

Problemas de saúde recentes

O clique surge após a sertaneja ter que cancelar um show em São Sebastião, litoral de São Paulo, por problemas de saúde. Ana contou aos fãs que possivelmente estava enfrentando cálculo renal durante os dias anteriores. A cantora tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde atual após o susto.

"Para quem está preocupado comigo, estou bem, graças a Deus. Possivelmente, estou com cálculo renal, a famosa 'pedra nos rins', mas já estou me tratando, estou melhor [...] Dona Michele [Castela] tem pedra no rim todo dia, todo mês. Ela se preocupou e ficou doida já", contou Ana em pronunciamento aos fãs. A artista revelou que a mãe também sofre com o problema de forma recorrente.

Recém-solteira, a boiadeira terminou um relacionamento rápido com Zé Felipe, de 27 anos, que durou apenas dois meses. O término foi confirmado pelas duas partes no início de janeiro de 2026.