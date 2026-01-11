Reprodução/ Instagram Ana Castela

Ana Castela, de 22 anos, usou as redes sociais neste domingo (11) para se pronunciar sobre o cancelamento de um show que faria ontem em São Sebastião, no litoral de São Paulo. A suspensão gerou controvérsias, já que ela alegou como motivo "problema de saúde", mas apareceu na academia horas antes.

"Bom dia, gente! Para quem está preocupado comigo, estou bem, graças a Deus. Possivelmente, estou com cálculo renal, a famosa 'pedra nos rins', mas já estou me tratando", começou ela no Instagram, onde soma mais de 23 milhões de seguidores.





Mesmo com a situação inesperada, a boiadeira garantiu que retomará os compromissos profissionais neste domingo (11). "Estou melhor e vejo vocês hoje no show às 19h. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês", declarou.

A artista ainda contou que a mãe, Michele Castela, já enfrentou um quadro semelhante e, por isso, se preocupou com o estado de saúde dela. "Dona Michele tem pedra no rim todo dia, todo mês. Ela se preocupou e ficou doida já", confessou a sertaneja.

Relembre

Reprodução/ Instagram Ana Castela suspendeu show

Neste sábado (10), a equipe da cantora publicou um comunicado explicando que o show previsto na agenda da artista foi suspenso por "motivo de saúde".

"A produção da artista Ana Castela informa que, por motivos de saúde e seguindo orientação médica, o show que aconteceria hoje (10), em São Sebastião, SP, foi remarcado para amanhã, dia 11/01, às 19h", inicia a nota.

"A decisão foi tomada visando a recuperação e o bem-estar da artista, garantindo a qualidade da apresentação e a melhor experiência ao público. Os ingressos adquiridos permanecem válidos para a nova data", acrescenta o comunicado, que ainda frisou a possibilidade dos espectadores solicitarem reembolso.

O anúncio do cancelamento do show gerou reação negativa entre parte dos fãs da cantora sertaneja. Isso porque, cerca de três horas antes do comunicado oficial, ela havia publicado uma foto na academia.

Com isso, alguns espectadores questionaram o adiamento da apresentação, alegando que a artista aparentava estar bem. Por outro lado, houve quem defendesse que o mal-estar poderia ter surgido após o treino.

Após a repercussão, ela revelou o possível diagnóstico de cálculo renal.



