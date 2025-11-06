Instagram Bruna Unzueta aproveita dia de sol na Itália ao lado de Gabi Guimarães após assumir namoro

Bruna Unzueta aproveitou o dia ensolarado desta quinta-feira (6) em Verona, na Itália, ao lado da jogadora de vôlei Gabi Guimarães. A influenciadora, de 32 anos, compartilhou registros do passeio nas redes sociais, mostrando momentos de lazer ao lado da nova namorada e a amiga Fani Caprotti, social media que a acompanha na viagem.

Em fotos publicadas no Instagram, Bruna aparece sorridente em um restaurante ao ar livre e tomando vinho com Gabi e Fani. A viagem acontece poucos dias após a confirmação do namoro com Gabi, anunciada no fim de outubro, quando as duas decidiram tornar pública a relação.

Durante a passagem pela Itália, Bruna também acompanhou a partida de vôlei da namorada contra o Vero Volley Milano. A influencer ficou no camarote, e mostrou aos seguidores que estava vibrando com cada ponto: “Taca a bola na cara delas”, disse em vídeo publicado nas redes.

Após a vitória do time de Gabi por 3 sets a 1, as duas comemoraram em um bar com amigos. Em uma das imagens, aparecem brindando com canecas de chope.

Os rumores sobre o relacionamento começaram há cerca de dois meses, quando fãs notaram colares semelhantes nas redes. Mais tarde, Bruna publicou uma foto que parecia ter sido feita na casa da jogadora.

Conhecida também como Boo Unzueta, a influenciadora estava solteira desde agosto, quando anunciou o fim do casamento de sete anos com Felipe Balaban. À época, afirmou que a separação foi amigável e que iniciava uma nova fase pessoal.