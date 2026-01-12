Reprodução/Instagram Casamento de Mara Maravilha e Gabriel Torres chegou ao fim.

O casamento de Mara Maravilha e Gabriel Torres chegou ao fim. Por meio das redes sociais, a apresentadora desejou felicidades ao ex-companheiro, mas afirmou que a partir de agora, a relação entre os dois será só de amizade.

No pronunciamento, a artista afirmou que passará a priorizar o autocuidado, a criação de seu filho e seu relacionamento com Deus.

"Meus amores, eu quero dizer pra vocês que eu estou com muita fé em 2026 será um ano surpreendente…mas quero dizer que a partir de hoje, eu tenho uma vida onde minha prioridade é me apegar com Deus, cuidar de mim, estar bem e cuidar do meu filho", disse Maravilha.





"Estou na torcida para aplaudir todas as vitórias da vida do pai do meu filho, mas a partir de hoje é só amizade, respeito, amor. Que ele realmente seja muito abençoado", completou a artista.

Mara Maravilha, de 59 anos, e Gabriel Torres, de 36 anos, enfrentaram boatos de separação durante alguns meses do segundo semestre de 2025. No final de dezembro, o casal, que estava há meses sem publicar fotos juntos nas redes sociais, anunciou a reconciliação.

Na ocasião, a assessoria da apresentadora confirmou ao Portal Extra que o casal havia superado a crise e se reconciliado. Segundo o comunicado, eles pretendiam seguir a vida juntos, principalmente por causa do filho, Miguel Benjamin, de 6 anos.

Mara e Gabriel iniciaram o namoro em 2016. Eles se casaram em 2021 e adotaram o pequeno Miguel no mesmo ano.